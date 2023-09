Ajaxspeler Tiny Hoekstra niet verkozen tot Speler van het Jaar

Tiny Hoekstra van de Ajax Vrouwen is maandagavond niet verkozen tot Speler van het Jaar in de Eredivisie in DeFabrique in Utrecht. Fenna Kalma van FC Twente werd uitgeroepen tot beste speler. Er was geen mannelijke Ajacied genomineerd.

Tiny Hoekstra maakte vorig seizoen 15 goals voor Ajax. Beeld Remko Kool/Pro Shots

Aanvaller Tiny Hoekstra had bij de vrouwen concurrentie van Daphne van Domselaar, Fenna Kalma, Marisa Olislagers (FC Twente) en Liz Rijsbergen (ADO Den Haag). De prijzen gaan over het Eredivisieseizoen 2022/2023, waarin Hoekstra zich met Ajax tot kampioen kroonde. De 26-jarige aanvaller maakte dat seizoen 15 goals, waarmee ze op plek 4 kwam in de lijst met topscorers.

De keuze van de jury viel op Kalma, die dubbel in de prijzen viel. De naar VfL Wolfsburg vertrokken aanvaller kon niet bij de uitreiking zijn. Naast de titel van Beste Speler werd Kalma ook topscorer van de Eredivisie met 30 doelpunten. Esmee Brugts (PSV) werd verkozen tot Talent van het Jaar bij de vrouwen.

Hoekstra kwam in de zomer van 2021 over van SC Heerenveen. In februari werd de Friezin voor het eerst opgenomen in de selectie van de Nederlandse voetbalvrouwen, maar bondscoach Andries Jonker selecteerde haar niet voor het WK van deze zomer. Een maand geleden verlengde Hoekstra haar contract bij Ajax met twee jaar, tot en met juni 2025.

Oeuvre Award Van Gaal

Louis van Gaal kreeg de Eredivisie Oeuvre Award, een prijs die in het leven is geroepen om persoonlijkheden te eren die van grote waarde zijn geweest voor het Nederlandse voetbal. Arjen Robben en Wim Jansen gingen hem voor.

Bij de mannen werd Orkun Kökcü verkozen tot Speler van het Jaar. Tot de kanshebbers behoorden oud-Ajacied Václav Černý (FC Twente), Santiago Giménez, Dávid Hancko, Kökcü (allen Feyenoord) en Simons (PSV). Simons werd na een ijzersterk seizoen uitgeroepen tot Talent van het Jaar. Feyenoordcoach Arne Slot werd Coach van het Jaar. Michiel Kramer maakte het mooiste doelpunt van het voorbije Eredivisieseizoen en won de Doelpunt van het Jaar -award.

Luister onze Ajaxpodcast Branie: