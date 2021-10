‘Ajaxspeler Labyad verdacht van mishandeling van stukadoor’

Ajaxvoetballer Zakaria Labyad raakte vorig jaar in conflict met een stukadoor die aan zijn woning had gewerkt. Beeld Gerrit van Keulen/ANP

Het incident speelde zich al een tijdje geleden af, op 5 juli 2020. De stukadoor had werkzaamheden uitgevoerd aan de woning van Labyad in het Gooi. Daar was de voetballer niet tevreden over. Op de bewuste avond liep het conflict bij de villa uit de hand.

Meerdere familieleden van de voetballer waren daarbij aanwezig, volgens de krant. Over en weer zouden er klappen zijn uitgedeeld. De stukadoor zegt zelfs een vuurwapen gezien te hebben. Gealarmeerde politieagenten wisten de boel tot bedaren te brengen, maar verrichtten geen arrestaties. Wel deed zowel de voetballer als de stukadoor aangifte.

‘Inhoudsloze reactie’

Los van het strafrechtelijk onderzoek dat sindsdien is opgestart, heeft de aannemer ook via een civielrechtelijke procedure geprobeerd om de geleden schade en de onbetaalde facturen vergoed te krijgen. Een deurwaarder vorderde de bewakingsbeelden van de camera’s die bij de villa hangen, maar de voetballer weigerde. Uiteindelijk kreeg een onafhankelijke partij de beelden in handen, maar raakte ze ook weer kwijt. Volgens De Telegraaf zijn de beelden onlangs toch weer opgedoken. Zowel de politie als het Openbaar Ministerie wil daar niets over kwijt.

De advocaat van Zakaria Labyad, mr. Mariëlle van Essen, deed de volgende verklaring namens de voetballer: “Cliënt betreurt het dat de aannemer de media opzoekt voor een geschil dat reeds in onderzoek is bij het Openbaar Ministerie en de rechtspraak, ook wat betreft de rol van de aannemer zelf waartegen een aangifte loopt. De heer heeft hiermee kennelijk geen ander doel dan het beschadigen van de eer en goede naam van cliënt. Wij laten de inhoudelijke discussie graag waar deze hoort en dat is niet in de media maar bij het Openbaar Ministerie en de rechtspraak.”

De juridisch adviseur van het stukadoorsbedrijf, mr Karim Aachboun, verklaart namens zijn cliënt: “Ik kan bevestigen dat mijn cliënt, op basis van het advies van zijn voormalige advocaat, aangifte tegen de heer Labyad en zijn vader heeft gedaan wegens onder meer zware mishandeling. Ik zal op korte termijn hierover ook contact leggen met Ajax. Voor het overige zie ik thans geen aanleiding om op de inhoudsloze reactie van de advocaat van de heer Labyad te reageren.”

Commentaar Ajax

Woordvoerder Miel Brinkhuis laat namens Ajax weten dat de club bekend is met de kwestie, maar dat ze er verder niet op wil reageren. Of Ajax maatregelen neemt tegen Labyad, laat hij in het midden.

Het is de tweede keer in korte tijd dat een speler van Ajax in aanraking komt met de politie. Vorig jaar werd Quincy Promes opgepakt omdat hij zijn neef zou hebben neergestoken. De voetballer zat een paar dagen vast en werd in februari vorig jaar verkocht aan Spartak Moskou. Enkele maanden geleden werd bekend dat het Openbaar Ministerie hem wil vervolgen. Wanneer die rechtszaak plaatsvindt, is niet bekend.