Ajaxscout Tonny Bruins Slot (73) overleden

Tonny Bruins Slot, 2007 Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Bruins Slot werd bekend vanwege zijn uitgebreide analyses van wedstrijden en tegenstanders. In 1985 werd hij na het ontslag van Aad de Mos interim-trainer van Ajax en pakte hij in de laatste vijf duels van het seizoen de titel met de club.

Begin jaren negentig werd hij rechterhand van Johan Cruyff bij FC Barcelona met wie hij samen grote successen behaalde bij de club. Ook Ronald Koeman maakte later veelvuldig gebruik van de kennis van de scout. Koeman en Bruins Slot werkten samen bij Benfica, Valencia, Ajax en AZ. Bij laatstgenoemde club werd hij ontslagen toen ook Koeman de laan uit werd gestuurd.

Daarna keerde hij terug bij Ajax waar hij als ‘meesterscout’ analyses maakte van tegenstanders van Ajax. Ook was hij lid van de bestuursraad van Ajax. Tegenstander Liverpool in de Champions League was Bruins Slots laatste klus. Hij maakte van het team een uitgebreide analyse voor trainer Erik ten Hag, hoewel hij ook toen al geruime tijd met gezondheidsproblemen kampte, schrijft De Telegraaf.