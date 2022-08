Ajaxparels Gravenberch, Rensch en Timber schitteren in nieuwe documentaire

Jurriën Timber in Ajax: Parels van Amsterdam. Beeld Primevideo

Afgelopen seizoen zijn Ryan Gravenberch, Jurriën Timber en Devyne Rensch zowel op als naast het veld gevolgd door camera’s. Ook buiten de club. Die exclusieve beelden hebben geleid tot de documentaire Ajax: Parels van Amsterdam, die een unieke inkijk geeft in hun leven en hun strijd om een dragende kracht in het eerste elftal te worden.

De drie Ajacieden om wie de docu draait, zijn allen afkomstig uit de Ajax Academy en braken kort na elkaar door in Ajax 1. Parels in Amsterdam laat de overwinningen en succesmomenten van de jonge spelers en de club zien, maar ook de twijfels en tegenslagen, de dagen dat het minder ging. “Die horen er ook bij,” aldus verdediger Jurriën Timber. “Dat hoort bij het leven als een prof.” Van de fenomenale run in de groepsfase van de Champions League tot de verloren bekerfinale tegen PSV.

Eigen productie

Volgens commercieel directeur Menno Geelen is Ajax de afgelopen jaren vaker benaderd door streamingsdiensten die graag een all access documentaire wilden maken. Hoewel de club daar vanaf zag, leefde de wens om iets exclusiefs te maken. En dat is nu gebeurd.

Geelen is erg dankbaar dat Gravenberch, Timber, Rensch en ook hun families volledig meewerkten aan de opnames. “Het heeft geleid tot een uniek portret van de drie spelers in kwestie, gemaakt door onze eigen media-afdeling.”

Ook Noussair Mazraoui komt in de documentaire voor, zo is te zien op de Instagrampagina van Prime Video. Een hoofdrol heeft en wil hij niet. “Het is een documentaire van jullie, broer,” zegt hij tegen Gravenberch. “Niet van mij.” De rechtsback was afgelopen seizoen onmisbaar voor Ajax en speelt tegenwoordig net als Gravenberch voor de Duitse topclub Bayern München.

De documentaire is vanaf 7 oktober exclusief op Prime Video te zien.

