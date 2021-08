Ajaxmiddenvelder Ekkelenkamp voor vier jaar naar Hertha BSC

Beeld Hertha BSC

Ajax ontvangt ongeveer drie miljoen euro voor Ekkelenkamp en de Amsterdammers hebben bovendien een doorverkooppercentage bedongen voor de 21-jarige middenvelder die er maar niet in slaagde om een basisplaats te bemachtigen bij Ajax. In totaal kwam hij tot veertig duels in het eerste elftal van de Amsterdammers. Daarin maakte hij zes goals.

Ekkelenkamp maakte in 2019 in de kwartfinale van de Champions League tegen Juventus zijn debuut voor de hoofdmacht, maar een vaste waarde werd hij dus niet. “Ons middenveld is overvol,” stelde directeur Marc Overmars een maand geleden in Oostenrijk al. “Jurgen heeft nog een eenjarig contract en mag verlengen, maar wat kan je die jongen bieden? Het is gewoon een prima speler, die sterk geworden is en nog gaat helpen in wedstrijden. In de denkwijze van de club zou je hem misschien wel moeten behouden. Alleen voetballenderwijs kan je het hem niet aandoen om nog een volledig seizoen in die rol door te brengen. We denken dat het goed voor hem is om een stap te maken naar een club, die serieus met hem verder aan de slag gaat.”

Ekkelenkamp stond ook in de concrete belangstelling van clubs uit België en Italië. Een handvol eredivisieclubs wilde de Jong Oranjespeler graag huren, maar ving bot, ook omdat Ekkelenkamp besloot om zijn contract bij Ajax niet te verlengen.

Nederlanders

Bij Hertha BSC treft Ekkelenkamp nog drie Nederlanders. Deyovaisio Zeefuik, Javairô Dilrosun en Daishawn Redan staan allemaal onder contract bij de club uit Berlijn, waar de Hongaar Pál Dárdai de coach is. Hertha BSC is na twee wedstrijden nog de enige ploeg in de Bundesliga die geen enkel punt heeft. De eerste wedstrijd van het seizoen werd met 3-1 verloren van FC Köln terwijl het VfL Wolfsburg van Mark van Bommel en Wout Weghorst in de tweede wedstrijd met 1-2 te sterk was.