Ajaxkeeper Rulli raakt niet zo snel in paniek: ‘Ik ben kalm, maar ik moet oppassen dat ik niet té kalm word’

Gerónimo Rulli heeft weinig tijd nodig gehad om zich aan te passen aan Ajax. De 30-jarige Argentijn verdedigt het doel met verve, en met succes. ‘Ik ben kalm, maar ik moet oppassen dat ik niet té kalm ben.’

We schrijven 26 mei 2021, Gdansk. Villarreal staat voor het eerst in de geschiedenis van de club in de finale van een Europees toernooi. Manchester United is de tegenstander in de eindstrijd van de Europa League. Beide teams dwingen elkaar tot het uiterste (1-1). Het komt aan op penalty’s en ook daarin gaan Villarreal en United gelijk op. De stand is 10-10 als Gerónimo Rulli, Argentijnse keeper in Spaanse dienst, opschrikt van de stem van de scheidsrechter. ‘Goalie, your turn.’ Rulli kijkt hem aan en zegt: “Ik? Weet je het zeker? Heb je niemand over het hoofd gezien?”

Rulli is de tel kwijt. Alle tien veldspelers hebben hun penalty genomen én benut. Het is nu aan de keepers. Nog nooit heeft hij een strafschop genomen in een wedstrijd. Hij spreekt zichzelf moed in: Gero, verpest dit niet. Schiet ’m er gewoon in. Hij is eigenlijk een beetje boos op zichzelf. Zijn ploeggenoten hebben in de serie nog geen fout gemaakt, hij heeft niet één penalty gestopt, hoewel hij er vijf wel aanraakte. Het schiet op dat moment allemaal door zijn hoofd, zo reconstrueert The Guardian de finale. Maar Rulli raakt er niet van in de war. Zijn schot vliegt onberispelijk tegen het net.

De helft van het werk is gedaan. Nu moet hij de penalty van David De Gea, de Spaanse keeper van Manchester United, nog zien te keren. Van veel spelers van United weet hij in welke hoek ze doorgaans schieten, maar van De Gea weet hij niks. De twee wisselen tijdens de serie geen woord met elkaar, ze zitten allebei in hun eigen wereldje. Nu staan ze tegenover elkaar. “De Gea nam zijn aanloop en ik zag aan zijn lichaamstaal, en aan zijn laatste stap, dat hij de bal onmogelijk hard kon raken. Ik koos de goede hoek. Na de wedstrijd feliciteerde De Gea mij. Dat is sterk. Ik had ook liever eerder in de serie een penalty gestopt dan deze. Ik weet hoe keepers lijden.”

Club in crisis

Rulli weet dus ook hoe je de Europa League wint. En hoe je wereldkampioen wordt. Met Argentinië legde hij – als tweede doelman in de selectie – twee maanden geleden beslag op de wereldtitel. Een bijzonder toernooi waarop het eerste contact tussen Ajax en Rulli werd gelegd daags na de beladen kwartfinalewedstrijd Nederland-Argentinië. Na de huldiging in eigen land en de festiviteiten in Buenos Aires kwam een transfer in een stroomversnelling. Rulli sprak via Facetime met technisch manager Klaas-Jan Huntelaar, en later ook met trainer Alfred Schreuder.

“We zijn blij dat Rulli is gekomen,” zegt Huntelaar. “Hij was onze eerste keus. Zijn komst is breed gedragen in de club. Ook Edwin van der Sar heeft daar uiteraard een stem in gehad.”

Op het moment dat Rulli neerstreek in Amsterdam was van het Ajax waarover landgenoten Nicolás Tagliafico en Lisandro Martínez zo lovend hadden gesproken, echter weinig over. De club verkeerde in een crisis, na vier wedstrijden werd Schreuder ontslagen. Rulli zelf leek nauwelijks onder de indruk van alle sores en sikkeneurig gedoe om hem heen. Hij ontpopte zich tot een bekwame doelman, die bij Feyenoord een punt redde (1-1), die zijn ploeg tegen Excelsior met enkele formidabele reddingen over een dood punt hielp, en die vorige week in de thuiswedstrijd tegen Union Berlin uitblonk (0-0).

Altijd al een meevoetballende keeper

In tien wedstrijden hield Rulli al zes keer de nul. In de eredivisie is hij in de laatste zeven duels met vier tegengoals het minst vaak gepasseerd. Maar ook voetballend steekt hij boven zijn collega’s uit, met 216 aangekomen passes en een passzuiverheid van 86,4 procent. Hij raakt niet in paniek als hij een balletje krijgt aangespeeld. Lachend: “Ik ben kalm, maar ik moet oppassen dat ik niet té kalm word. Maar dat meevoetballen heb ik altijd wel in me gehad.”

In een interview met Voetbal International vertelt Rulli deze week: “Als doelman een terugspeelbal blind wegschieten, vind ik maar niets. Ik wil het spel continu lezen en voortdurend scannen waar de ruimtes liggen. Ik ben zelf niet lang voetballer geweest. Al vanaf mijn zesde sta ik op doel. Ik was te lui om veel te rennen en kon goed ballen met mijn handen stoppen.”

De rust bij Ajax is weergekeerd na de trainerswissel en een aantal zeges. Over de nieuwe trainer John Heitinga is Rulli goed te spreken. En andersom is dat ook het geval. Heitinga was lovend na de zwaarbevochten 0-0 tegen Union Berlin in de Arena: “We hadden een geweldige keeper op doel staan.”

Sturing aan de opbouw en organisatie

In de persruimte van An der Alten Försterei, het sfeervolle stadion van Union in het oosten van de stad, ging Heitinga wat dieper in op de prestatie van Rulli, die op een moeilijk moment binnenkwam bij de club. “Hij heeft zich snel aangepast aan onze manier van spelen. Van achteruit geeft hij sturing aan de opbouw en de organisatie, hij keept met veel zelfvertrouwen. En hij heeft zich in een paar cruciale situaties onderscheiden.”

En centrale verdediger Jurriën Timber: “We zijn snel aan elkaar gewend, Ajax aan Rulli, en andersom. Communicatie in het veld is heel belangrijk. De keeper heeft het beste overzicht, hij kan het neerzetten. En daarin hoor je hem duidelijk.”

Maar stel nu dat het vanavond tot penalty’s komt, is Rulli dan een van de nemers? Heitinga, lachend: “Hij weet hoe je ’m moet maken, maar hij staat niet op mijn lijstje. We zijn sowieso totaal niet met penalty’s bezig geweest. Ik ga er vanuit dat we het voor die tijd beslist hebben.”

