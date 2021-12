Ajaxkeeper Remko Pasveer mag hopen op het WK in Qatar: ‘Het is niet veel keepers gegeven Erling Haaland van scoren af te houden’

Remko Pasveer (38) staat voor zijn eerste klassieker. De keeper van Ajax is bezig aan zijn tweede jeugd en in deze vorm mag hij hopen op het WK in Qatar. We laten hem reageren op enkele steekwoorden. ‘Mijn moeder priemde met haar vinger naar me en zei lachend: jij gaat naar Ajax!’

Bryan Linssen

“We zijn goed bevriend. Dat stamt uit de tijd dat we bij Heracles speelden. De band is hecht. Ik beschouw hem als mijn kleine broertje. Ik spreek hem elke dag. Als hij zo klaar is met trainen bij Feyenoord en ik ben thuis, dan facetimen we. We gaan ook wel samen op vakantie.”

“Toevallig waren we afgelopen voorjaar een paar dagen op pad toen Marc Overmars mij belde. Bryan was dus de eerste die wist van de belangstelling van Ajax. En lange tijd was hij ook de enige. Ik moest met Vitesse nog de bekerfinale spelen tegen Ajax en wilde me daar volledig op focussen – en anders gaat het alleen maar over die transfer. Ik heb mijn ouders, twee broers en zusje pas een paar dagen voor de bekerfinale op de hoogte gebracht. Ik had een pop-upkaart gemaakt met een tekstje erin: ‘De komende twee jaar wonen we ook in Amsterdam’, of iets dergelijks. Mijn vader dacht dat het iets met die finale te maken had, maar mijn moeder was scherp. Ze keek me aan, priemde met haar vinger naar me en zei lachend: jij gaat naar Ajax!”

Vitesse

“Ik was in onderhandeling met de club over een nieuw contract. Ik wilde twee jaar bijtekenen, maar Vitesse zette in op één seizoen. Dat had ook met mijn leeftijd te maken, zeiden ze daar eerlijk bij. Maar ik zag het risico voor de club niet. Ik heb geen geschiedenis van blessures, ik leef voor mijn sport en ik had in mijn tweede seizoen in Arnhem een hoog niveau gehaald. En toen kwam Ajax ineens. Een volslagen verrassing. Als Andre Onana niet geschorst was geweest, had ik hier nooit gezeten. Als Maarten Stekelenburg niet geblesseerd was geraakt, had ik vermoedelijk niet of weinig gekeept. Zo gek kan het gaan in het leven, en vooral in het voetbal. Voor mij pakt het geweldig uit.”

Bonus of bevestiging?

“Ik denk dat het niet óf is, maar én. Ik heb altijd hard gewerkt, ik ben zuinig geweest op mijn lichaam. En ik heb kennelijk de technische leiding van Ajax overtuigd van mijn kwaliteiten. Als je dan op je 38ste in de Champions League mag spelen, is dat een geweldige bonus. Ik heb voor PSV ooit één keer eerder in de Champions League gespeeld, tegen Bayern München, 2-1 verloren. Ik heb lang gedacht dat het bij die ene wedstrijd zou blijven.”

Erling Haaland

“Het is niet veel keepers gegeven om hem van scoren af te houden. Je doet dat als team, uiteraard, maar bij drie ballen moest ik ingrijpen. Tuurlijk komt daar ook wat geluk bij kijken. Bij een schot van Haaland in de tweede helft tikte ik de bal in een reflex omhoog tegen de lat. Die reactie was goed, maar voor hetzelfde geld vliegt die bal via de onderkant van de lat ín het doel. Maar die reddingen droegen wel bij aan een fantastische avond. Het spel was geweldig, je verslaat Borussia Dortmund met 4-0, en de Arena barst bijna uit zijn voegen van de opwinding en euforie. Mijn ouders zaten op de tribune, mijn vriendin en mijn twee kinderen. Ik heb in de slotfase wel een paar keer hun kant opgekeken.”

Eddie Pasveer

“Mijn vader. Hij is zelf keeper geweest, bij De Graafschap en FC Twente. Ik herinner me hem alleen als doelman van SC Enschede, dat was in zijn laatste jaren bij de amateurs. Gingen we vaak mee met de bus, met mijn broers en de kinderen van andere spelers. Mijn vader is jarenlang mijn keeperstrainer geweest, maar hij heeft me nooit gedwongen om keeper te worden. Ik was in de jeugd een aanvallertje. Toen op een dag onze keeper geblesseerd raakte, vroeg de trainer aan mijn pa: ‘Is het niks voor Remko?’ Mijn vader zei: ‘Dat moet je aan hem vragen, dat bepaal ik niet.’ Zo hebben we altijd met elkaar gewerkt. We waren het niet altijd eens, maar mijn vader liet mij in mijn waarde. Hij heeft wel altijd gezegd dat ik een betere keeper zou worden dan hij. Mijn vader was semiprof, werkte als fysiotherapeut. Hij kon lang niet de trainingsuren maken die ik maak.”

Werkethiek

“Ik ben vaak als eerste op de club. Niet alleen nu bij Ajax, maar ook bij mijn eerdere clubs. Om een uurtje of acht, half negen ben ik in de gym. Beetje fietsen, of wat krachttraining doen. Vroeger was ik vaker eerder op het veld om wat met de bal te doen. Voetvolley vind ik bijvoorbeeld fantastisch. Dat balgevoel komt me hier heel erg van pas. De opbouw van Ajax begint bij de keeper. Door de jaren heen verander je als doelman. Die eerste keren tussen de palen vond ik het geweldig om door de modder te rollen, om daarin te duiken. En na afloop met kleren en al onder de douche om de bagger eruit te spoelen, anders werd mijn moeder boos. Nu is het eigenlijk zo dat als je de perfecte wedstrijd speelt, door de boel achterin goed te organiseren en jezelf steeds goed te positioneren, je helemaal niet hoeft te duiken.”

Blunder

“In mijn eerste Champions Leaguewedstrijd voor Ajax tegen Sporting maakte ik een inschattingsfout. Ik kwam mijn doel uit terwijl Lisandro Martínez nog in duel was met zijn tegenstander. Ik wilde hem helpen. Een week later tegen Fortuna deed zich exact dezelfde situatie voor en toen wist ik: Martínez lost dit zelf op. Je moet elkaar leren kennen. Dan maakt het niet uit of je 17 bent of 37. Het gaat om herkennen en automatismen kweken. We wonnen gelukkig met 5-1 van Sporting, dus zo’n fout achtervolgt je niet lang. Ik raak er zelf niet van in de war. Dat is wel een voordeel als je al wat langer meeloopt: die stabiliteit. Ook na die wedstrijd tegen Dortmund relativeer ik snel. Mijn vader was apetrots, maar ik heb hem wel getemperd. Ik ben nuchter. Dat is denk ik ook de reden waarom Overmars en Erik ten Hag mij naar Ajax hebben gehaald.”

Erik ten Hag

“Ik ken Erik al een tijdje. Maakte hem mee bij FC Twente toen ik als jong ventje bij de selectie kwam. Hij heeft zich geweldig ontwikkeld als trainer. Het is prima werken met hem: goed is goed, slecht is slecht. Op de ochtend voor de wedstrijd tegen Besiktas liep ik Erik tegen het lijf vlak voor het ontbijt. ‘Loop even mee,’ zei hij. Hij ging Andre Onana op doel zetten, vertelde hij. Ik begrijp het standpunt van de club heel goed: na het wegvallen van Stekelenburg is het lijntje dun. Ik wist ook dat het eenmalig was, dat Andre zou keepen, maar ik wilde in die flow blijven. ‘Maar jij bent de baas,’ zei ik tegen Erik. Moest ie lachen. ‘Ja, ik ben de baas.’”

Andre Onana

“Prima keeper, die het geweldig heeft gedaan bij Ajax, maar ik wist ook dat ik niet zomaar aan de kant zou worden geschoven toen hij terugkeerde in de selectie. Je hebt ook te maken met het teamproces, dat moet je niet verstoren. Met Onana heb ik een goeie verstandhouding. Mooie vent. Het moet ook wel heel raar lopen als mensen met mij problemen krijgen. Ik laat me niet snel op de kast jagen, ben behulpzaam in de groep. Ze zeggen vaak: keepers zijn op zichzelf, maar ik ben geen einzelgänger.”

WK

“Ik ben er niet mee bezig. Ik ga ook niet van mezelf zeggen dat ik in de selectie van Oranje hoor. Dat is aan anderen. Als je naar het spel van het Nederlands elftal kijkt en hoe Ajax dat doet, zijn er veel overeenkomsten. Dat zou een keuze voor mij misschien kunnen verklaren. Maar als je naar de toekomst kijkt: ik ga niet nog vijf jaar mee. Dus de keuze voor jongere keepers begrijp ik ook.”

Knotje

“In 2018 had ik nog een heel kort kapsel, daarna heb ik het laten groeien. Het is geen statement of zo, ik vind het gewoon leuk. Zolang je haar hebt, moet je ervan genieten. Ik heb er niet veel werk aan hoor. Elastiekje erin, klaar. Sommige gasten zijn veel langer bezig met al die gelletjes.”

Bryan Linssen (2)

“Hij beweert dat hij ooit tegen mij heeft gescoord. Met VVV tegen Heracles. Een van richting veranderd schot of zo. Ik tel hem niet. Voor mij staat hij nog op nul – en dat moet zo blijven.”

