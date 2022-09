Ajaxkeeper Remko Pasveer (38) debuteert tegen Polen onder de lat bij Oranje

Remko Pasveer tijdens een training van het Nederlands Elftal. Beeld Pro Shots / Marcel van Dorst

Ook PSV’er Cody Gakpo heeft een basisplaats. De andere negen basisspelers werden min of meer verwacht. Zo staan onder anderen Ajacieden Jurriën Timber, Daley Blind en Steven Bergwijn om 20.45 uur aan de aftrap van het Nations Leagueduel.

Pasveer is niet de oudste debutant ooit in Oranje. Dat blijft Sander Boschker, die als doelman van FC Twente in 2010 39 jaar oud was toen hij (zijn enige) interland keepte tegen Ghana (4-1). Ook Pasveer begon zijn carrière bij FC Twente. Via Heracles, Go Ahead Eagles, PSV en Vitesse belandde hij in 2021 bij Ajax. Daar was hij vorig jaar bij twintig duels eerste keeper. Dit seizoen is Pasveer bij Ajax de onbetwiste eerste keeper.

Met zijn uitverkiezing stuurt Pasveer Jasper Cillissen en Mark Flekken donderdag naar de bank. Andries Noppert maakt geen deel uit van de selectie. Hij bekijkt de wedstrijd vanaf de tribune.

Oranje begint om 20.45 uur als koploper in Groep 4 van de A-divisie aan de wedstrijd met Polen.

Volledige opstelling Oranje Remko Pasveer; Denzel Dumfries, Jurriën Timber, Virgil van Dijk, Nathan Aké, Daley Blind; Teun Koopmeiners, Cody Gakpo, Frenkie de Jong; Steven Bergwijn en Memphis Depay.

Ajaxpodcast Branie