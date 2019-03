Ajaxgras straks mogelijk in de hele Eredivisie

De KNVB zal bovendien met landbouwuniversiteit Wageningen en subsidie van het ministerie van Sport uitzoeken of het systeem ook bij andere velden uit het betaalde voetbal toegepast kan worden. Niet in de laatste plaats omdat de bond er naar streeft zoveel mogelijk afscheid te nemen van kunstgrasvelden.



Onder het gras in de Arena liggen vijftien sensoren die de kwaliteit van de grond monitoren waarop het gras moet groeien. Daarnaast houden een weerstation op het veld en vier weerstations in het dak het klimaat in het stadion bij bij. Op het dak en op het veld leggen sensoren daarnaast vast of er voldoende licht op het gras valt. Via camera's wordt de mat permanent gecontroleerd.



Sprietjes en kale plekken

"Na elke maaibeurt wordt een scan van de grasmat gemaakt om het aantal sprietjes per vierkante meter vast te stellen en kale plekken in een vroeg stadium te ontdekken."



Alle data wordt met kunstmatige intelligentie, waarbij Microsoft een rol speelt, geanalyseerd en wordt geadviseerd hoe de grasmat aan te pakken.



"Met alle gegevens kan zelfs worden voorspeld hoe de grasmat er over een week bij ligt," zegt de woordvoerder. "Bovendien bespaart het systeem onderhoudskosten en voorkomt het verspillen van grondstoffen."