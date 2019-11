Ajaxfans vier jaar na bestorming De Toekomst alsnog voor de rechter

Sportpark De Toekomst, het trainingscomplex van Ajax. Beeld ANP XTRA

Op zondag 4 oktober 2015 forceerden Ajaxhooligans het toegangshek naar het complex, waarna een grote groep het terrein bestormde om ‘een biertje te gaan drinken’ in de kantine. Aanleiding was de verontwaardiging onder fans omdat ze nog altijd geen nieuw supportershome hadden, nadat het oude was afgebrand na brandstichting.

De politie arresteerde 126 bestormers en hield die allemaal voor zeker een nacht in de cel omdat ze ‘in verzekering gesteld’ waren voor het plegen van openlijk geweld. Ook werden ze beschuldigd van ‘lokaalvredebreuk’.

Advocaten reageerden toen verontwaardigd, omdat de 126 fans onmogelijk allemaal in de buurt konden zijn geweest bij het geweld van een aantal fans tegen het hek en tegen een bewaker, die zou zijn geduwd. De inverzekeringstelling van de hele groep noemden zij dan ook onrechtmatig.

Op verschillende ‘themazittingen’ in de rechtbank werden op één na alle verdachten vrijgesproken.

Hoger beroep

In hoger beroep oordeelde het gerechtshof tweeledig. Ruwweg de helft van de verdachten werd alsnog veroordeeld. Anderen werden opnieuw vrijgesproken en kregen juist extra hoge schadevergoedingen omdat ze onterecht lang in de cel hadden gezeten en daar ook nog slecht waren verzorgd.

Een belangrijk juridisch punt: voor ‘openlijke geweldpleging’ kan een verdachte wel voor dagen in voorarrest worden genomen, voor ‘lokaalvredebreuk’ niet. In dat laatste geval had de politie verdachten maar zes uur mogen vasthouden.

Met een stofkam door de dossiers

Het Openbaar Ministerie heeft nu de arresten van het gerechtshof waarin verdachten werden veroordeeld, gelegd naast de dossiers van verdachten ‘die nog op de plank lagen’, zegt een woordvoerder. “Met die arresten in de hand zijn we nog eens met een stofkam door hun dossiers gegaan. De zaken die nu alsnog voor de rechter worden gebracht, zijn naar ons idee voldoende sterk voor een bewezenverklaring.”

In sommige dossiers zitten beelden van de bestorming waarop de politie verdachten heeft herkend.

Dat het ruim vier jaar heeft geduurd voordat de Ajaxfans alsnog worden berecht, heeft volgens de woordvoerder meerdere redenen. De loop van de eerste processen, vooral, waarin het gerechtshof pas na jaren oordeelde; de tijd die het voor justitie kostte om de ‘kansrijke’ oude zaken alsnog te selecteren en de tijd die het vervolgens kostte om zittingsruimte van de rechtbank te vinden.

Op donderdag 28 november staan zeven verdachten voor de rechter, van 19 tot 33 jaar. Een dag later staan zeven verdachten terecht van 23 tot 54 jaar.