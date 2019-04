Ajaxfans steken vuurwerk af bij spelershotel Juventus

Ajax speelt woensdagavond in de Johan Cruijff Arena tegen Juventus voor de kwartfinale van de Champions League.



Dan rijst de vraag meteen: werden Ronaldo en Pjanic, om maar twee sterkhouders te noemen, wakker van de knallen? Of sliepen ze er geen minuutje slechter om? We zullen het nooit weten.



Wat we wel weten: op een video van de F-side van Ajax is te zien hoe het vuurwerk met harde knallen explodeert vlak naast het Van der Valk Hotel in Oost.



Nachtrust

Het idee is dus vermoedelijk om de spelers van Juventus een slechte nachtrust te bezorgen, net zoals Ajaxfans eerder deden bij spelers van Real Madrid, die toen in het Okura Hotel sliepen. Dat wierp overigens niet zijn vruchten af (1-2).



De vuurwerkactie hing sinds dinsdag al in de lucht. Er doken 's middags beelden op van de selectie van Juventus die het Van der Valk Hotel binnenstapte. Later werd bij RTL Boulevard nogmaals benadrukt in welk hotel Juventus overnachtte.



