Ajaxfans maken zich op voor ‘prachtige ervaring’ in Lissabon: ‘Dit willen we onze kinderen meegeven’

Ajax in de uitwedstrijd tegen Borussia Dortmund, in de groepsfase van dit Champions Leagueseizoen. Beeld Pro Shots / Niels Boersema

Tino van Kraalingen (44) en Quinn van Kraalingen (13), uit Purmerend

“Voor mij is het niet heel lang geleden dat ik in het uitvak bij een Europese wedstrijd van Ajax zat, bij Sporting Lissabon nog en bij Borussia Dortmund. Stuk voor stuk prachtige ervaringen waren dat. Ik ben inmiddels 29 jaar seizoenkaarthouder en mijn zoon ging tien jaar geleden voor het eerst mee. Mijn twee dochters hebben niks met voetbal. Voor Quinn wordt het officieel zijn eerste Europese uitwedstrijd.”

“Het zijn echt de krenten uit de pap, wedstrijden als deze. Een unieke belevenis dus, aangezien hij normaal gesproken geen vakantie heeft tijdens deze wedstrijden. Het is heerlijk dat het weer mag. De afgelopen jaren mochten we af en aan wel eens naar het stadion, nu lijkt het definitief te zijn. Een derde gevuld is ook niks, dan ontbreekt toch een bepaalde sfeer. De helft van de vrienden mag niet mee.”

“Vanwege corona zijn we laat met boeken. Er heerste lange tijd onzekerheid en we zoeken het virus niet bewust op. Als er nog code geel of oranje gold voor Portugal waren we niet gegaan. Ik voel me veiliger omdat ik drie weken geleden corona heb gehad. Mijn zoon heeft het ook alweer gehad. We zijn er klaar voor, op naar een nieuw Europees avontuur.”

Voor Rowena en Damian is de wedstrijd in Lissabon het eerste Europese uitduel van Ajax dat ze live meemaken. Beeld privéfoto

Sandy de Roode (44), met haar man en twee kinderen, uit Amsterdam

“We zijn een gezin met veel hobby’s, maar voetbal is met afstand de grootste. Voor mijn dochter Rowena (12) en mijn zoon Damian (10) wordt het hun eerste uitduel in Europa, met dank aan de vakantieperiode. Mijn man en ik zijn grote Ajaxfans — mijn man fotografeert bij wedstrijden — en dit willen we onze kinderen meegeven. Dat lukt vrij aardig.”

“Mijn man en ik zijn betrokken bij Meersche Helden, een stichting die busreizen regelt voor uitwedstrijden in de Champions League en Europa League. Lissabon is alleen te ver, we gaan tot ongeveer 1200 kilometer, al hebben we uitzonderingen gemaakt voor de uitduels met Barcelona. Dat was nog net te doen. Iedereen die dan een kaartje voor de wedstrijd heeft bemachtigd mag mee. We proberen altijd twee of drie dubbeldekkers te regelen. Onderweg krijgen de Ajacieden een hapje en een drankje, en op de terugweg is er voldoende ruimte om te slapen. Na de wedstrijd rijden de bussen meteen terug naar Amsterdam.”

“Vooral de kinderen zijn heel erg blij dat ze weer wedstrijden van Ajax kunnen bezoeken, ook in de Arena. Ook deze reis wordt een hele happening voor ze, na weken zonder stadionbezoek. Ik vond het stiekem ook wel even fijn dat publiek niet welkom was, met voetballende kinderen was het hele weekend zo’n gehaast.”

Joris Henselmans, rechts op de foto: 'Vrijdag waaiden de pannen nog van dak, hier schijnt de zon. Kan niet beter.' Beeld Privéfoto

Joris Henselmans (32), met een groep vrienden, uit Amsterdam

“Deze Europese uitwedstrijd is voor mij sowieso al heel uitzonderlijk, omdat ik leerkracht ben op de basisschool. Dan heb je dus nooit de mogelijkheid om zomaar even naar het buitenland te gaan. Er bestaat zelfs een appgroep: ‘Valencia zonder Joris’. Vrienden bestookten mij daarmee met hun buitenlandse uitjes met Ajax, konden ze mijn afwezigheid inpeperen. Maar nu ben ik er echt bij, en het is heerlijk hier in Portugal. Vrijdag waaiden de pannen nog van dak, hier schijnt de zon. Kan niet beter.”

“We blijven een paar dagen rond de wedstrijd en hebben van de vriendin van Jan Vertonghen (oud-Ajacied, nu speler bij Benfica, red.) een paar tips meegekregen. Die vriendin woonde in Amsterdam naast een vriend van mij. Ik loop nu op een foodmarket en straks gaan we aan de oesters en champagne in een paar strandtenten.”

“Het is niet mijn allereerste keer dat ik een uitwedstrijd van Ajax in Europa bezoek. Vorige keer was in Milaan. Dat was echt verschrikkelijk. Het was heel koud en we moesten de hele nacht rijden omdat we meteen na de wedstrijd vertrokken. Ik wist toen zeker dat dit soort uitjes niets voor mij waren. Dat maakt het genot nu nog groter.”