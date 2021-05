Ajaxdoelwit Sulemana barst van de dynamiek

Sulemana speelt momenteel bij FC Nordsjaelland, de Deense club waar Ajax ook Mohammed Kudus vandaan haalde. Beeld FrontzoneSport via Getty Images

Als directeur voetbalzaken Marc Overmars in den lijve komt kijken naar je wedstrijd, weet je als speler dat het menens is. Ajax heeft dan ook niet onder stoelen of banken gestoken dat het gecharmeerd is van de voetbalkunsten van Kamaldeen Sulemana.

De Ghanese aanvaller speelt momenteel bij FC Nordsjaelland, dezelfde club waar Ajax Sulemana’s landgenoot Mohammed Kudus vorige zomer van kocht. Nordsjaelland staat dan ook te boek als de talentenfabriek van Denemarken. Met een mix van zelfopgeleide spelers en talenten die het uit Ghana en Ivoorkust heeft gescout is Nordsjaelland een interessante plek voor clubs als Ajax, dat financieel een paar treden hoger staat op de ladder van het Europese voetbal.

Een blik op het spel van Sulemana bij Nordsjaelland leert ons al snel waarom Overmars en consorten hem overwegen als nieuwe aanwinst. Vier kwaliteiten vallen direct op.

Balbehandeling

Als je een van de vele YouTubecompilaties bekijkt met de hoogtepunten van Sulemana – hieronder is gekozen voor het minst schreeuwerige filmpje – wordt gauw duidelijk wat zijn grootste kwaliteit is.

Sulemana is een echte dribbelaar. Zijn vermogen om keer op keer met de bal aan de voet te versnellen, maakt hem een opvallende verschijning in de toch wat statische Deense Superliga.

Vooral het wisselen van richting binnen dribbelacties maakt Sulemana op het Deense niveau een speler die nagenoeg onmogelijk een-op-een af te stoppen is. Bij het snelle kap- en draaiwerk valt ook meteen op dat Sulemana een tweebenige speler is. De rechtervoet is leidend, maar ook met links heeft hij genoeg controle om tegenstanders te passeren.

Maar goede dribbelaars zijn er genoeg. Dat Sulemana, die pas 19 jaar oud is, nu al consistent in staat is zijn leuke acties ook om te zetten in tastbaar eindproduct – schoten, voorzetten, steekpasses, uitgelokte overtredingen – maakt hem interessant voor grotere clubs.

Snelheid

Sulemana is niet alleen áán de bal gevaarlijk. Ook wendt hij zijn enorme snelheid aan voor dieptesprints. Een beeld zoals onderstaande, waar Sulemana in zijn eentje diep wordt gestuurd met een lange haal van achteruit, zien we vaak terug bij Nordsjaelland.

Een terugkerend beeld bij Norsjaelland: Sulemana wordt op snelheid de diepte ingestuurd. Beeld Screenshot Deense televisie

Bovenstaande sprint laat Sulemana uitmonden in een keurige assist. Zoals het goede buitenspelers in het moderne topvoetbal betaamt, kan hij ook op het juiste moment weer vertragen na lange sprints, om het overzicht op het spel te hervinden.

Bij Ajax zal er minder vaak ruimte te liggen om het halve veld over te steken met zo’n sprint. Daarvoor hebben de Amsterdammers de bal zelf te vaak in het bezit, en spelen de tegenstanders van Ajax te teruggetrokken om zulke grote ruimtes telkens weg te geven. Maar zijn topsnelheid is niet alleen een wapen voor direct voetbal. Alleen al de dreiging dat hij (aanzienlijk) sneller is dan zijn directe tegenstander weet Sulemana om te zetten in meer ruimte om acties te kunnen maken.

Veelzijdigheid

Met Antony op rechts, Dusan Tadic op links, Sébastien Haller in de spits en Davy Klaassen op ‘10', staat de startende voorhoede van Ajax voor volgend jaar nagenoeg vast. Toch lijken er speelminuten voor Sulemana klaar te liggen in Amsterdam – ongeacht of David Neres deze zomer vertrekt. De Ghanese aanvaller blijkt het afgelopen seizoen namelijk veelzijdig inzetbaar.

De favoriete positie van Sulemana is linksbuiten. Daar speelde hij vrijwel al zijn potjes in zijn eerste halfjaar bij Nordsjaelland (toen hij nog met Kudus in de ploeg speelde), en werkte hij dit seizoen 12 van zijn 29 wedstrijden af. Als linksbuiten maakt Sulemana, zoals hieronder, graag inwaarts gerichte acties.

Sulemana als linksbuiten. Beeld Screenshot Deense televisie

Sulemana speelt dit seizoen ook enkele keren als rechtsbuiten. In die wedstrijden is zijn speelstijl wat ‘directer’: op rechts zoekt hij graag de diepte op aan de zijlijn, zoals in onderstaande spelsituatie.

Sulemana als rechtsbuiten. Beeld Screenshot Deense televisie

Sulemana is, gezien zijn smalle frame, dribbelkunsten en snelheid, in de eerste plaats een buitenspeler. Maar in de tweede seizoenshelft bij Nordsjaelland speelt hij vooral in meer centrale rollen op het veld. In wedstrijden waarin Nordsjaelland aantreedt met een 3-5-2-formatie fungeert hij vooral als diepgaande optie van de twee spitsen. Met sprints zoekt hij dan een-op-eensituaties in de diepte, tegenover minder wendbare centrumverdedigers.

Sulemana als een van de twee diepe spitsen. Beeld Screenshot Deense televisie

De afgelopen maand speelt Sulemana vooral in nog een andere rol. In een 3-4-3-formatie speelt hij momenteel als 'valse spits’, een rol die Kudus bij Nordsjaelland ook regelmatig bekleedde. In wezen krijgt hij in deze rol de vrijheid om daar op te duiken waar de vrije ruimte ligt. Het komt erop neer dat Sulemana veelvuldig richting zijn eigen middenveld terugzakt, zoals in onderstaand voorbeeld, om mee te doen in de combinaties.

Sulemana in de 'Kudus-rol' bij Norsjaelland, als valse spits. Beeld Screenshot Eurosport

Gezien zijn veelzijdigheid bij Nordsjaelland is het niet ondenkbaar dat Sulemana bij Ajax op liefst vier verschillende aanvalsposities in de 4-2-3-1-formatie van trainer Erik ten Hag ingezet kan worden.

Effectief

Sulemana is behoorlijk effectief bij Nordsjaelland dit seizoen. Met 10 goals en 8 assists in 29 wedstrijden is hij dit seizoen bij meer treffers betrokken dan Kudus in zijn laatste jaar in Denemarken (11 goals, 1 assist in 27 duels toen). Vooral tegen de sterkere tegenstanders is hij gevaarlijk gebleken: in de Deense kampioenspoule was hij in de voorbije 8 wedstrijden bij 8 treffers direct betrokken als doelpuntenmaker of aangever.

Bij het terugkijken van alle goals en assists van Sulemana dit seizoen valt vooral zijn spelintelligentie op. Neem de aanloop naar zijn meest recente goal, in de topwedstrijd tegen FC Kopenhagen. In een eerdere fase van de aanval dient Sulemana nog als ‘valse spits’: hij laat zich kortstondig uitzakken naar het middenveld, om zich als extra mannetje aan te bieden.

Eerder in de aanval laat Sulemana zich nog uitzakken om de bal op te halen... Beeld Screenshot Deense televisie

Dit uitzakken levert hem tien seconden later juist de ruimte op om toe te slaan met een dieptesprint. Het centrale verdedigingsduo van Kopenhagen is opgeschoven om bij Sulemana in de buurt te blijven. Deze extra ruimte in de rug van Kopenhagens laatste linie is genoeg voor Sulemana om een dieptesprint te trekken. Met zijn linkerbeen schuift hij de 1-0 vervolgens binnen.

...om vervolgens het juiste moment te herkennen om diep te gaan. Beeld Screenshot Deense televisie

Bij een 19-jarige speler die in een mindere competitie dan de eredivisie domineert, is het natuurlijk altijd de vraag hoe goed en hoe snel zijn kwaliteiten zich zullen vertalen naar het beoogde niveau van Ajax. Toch lijken de Amsterdammers met Sulemana een speciaal talent op het oog te hebben.