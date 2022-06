Ajaxdoelwit Bergwijn wil per direct weg bij Spurs: ‘De laatste maanden werd er nauwelijks naar mij omgekeken’

Steven Bergwijn bij de training van het Nederlands elftal zondag. Beeld ANP

Over Ajax wilde Bergwijn zondag niet heel veel kwijt. “Of ik met Alfred Schreuder heb gesproken over mijn toekomst? Ik ben nu bij Oranje en daarna gaan we kijken. Het zou mooi zijn als er snel duidelijkheid komt. Ik moet gewoon gaan spelen. Maar ik wil nu weg bij Spurs, dat is duidelijk. Of het belangrijk is dat mijn nieuwe club in de Champions League speelt? Dat is niet eens topprioriteit. Al zou het lekker zijn. Wat belangrijk is, is dat ik ga spelen.”

En dat zit er in Londen niet in, zegt Bergwijn. “In de winter mocht ik niet weg bij Spurs en toen heb ik geen problemen gemaakt. De laatste maanden werd er nauwelijks naar mij omgekeken daar. Nu wil ik ergens wekelijks spelen.”

Arjen Robben

Als Ajax hem inderdaad binnen weet te hengelen, is de droom om in te slagen in een grote competitie niet verdwenen. Bergwijn kan ook voor een korte terugkeer kiezen naar de Eredivisie en dan weer een stap naar de absolute top zetten. “Dat zou kunnen ja,” zegt de aanvaller. “Het gaat om mijn situatie nu, dat moet anders.”

Maar voor een speler die door bondscoach Louis van Gaal al voorzichtig werd vergeleken met Arjen Robben moet het streven uiteindelijk zijn om in een topcompetitie te slagen. “De vergelijking met Robben, ik ben daar nog niet, vind ik zelf. Maar ik kan er wel komen, dat voel ik. Vertrouwen doet veel met een speler. Dat krijg ik bij Oranje.”