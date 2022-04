Ajaxdoelman Onana verliest basisplaats, Stekelenburg keept in bekerfinale

Maarten Stekelenburg. Beeld ANP

Door blessures bij Maarten Stekelenburg, Remko Pasveer en ook Jay Gorter kreeg Onana, tot begin november niet inzetbaar wegens een dopingschorsing, de laatste weken de kans onder de lat bij Ajax. De keeper uit Kameroen maakte echter geen goede indruk. Tegen onder meer Benfica, FC Groningen en Sparta Rotterdam ging Onana een paar keer niet vrijuit bij tegengoals.

Na het duel met Sparta liet Onana weten zich niets aan te trekken van de kritiek. “Het is alleen maar een gevoel van de mensen dat ik minder ben. Het hoort bij het leven, je kan niet altijd winnen. Dit soort fouten is nodig om sterker te worden.” Dat fans hem soms uitfluiten, raakt hem naar eigen zeggen niet. “Het boeit me geen zak, ik weet wat ik voor deze club heb gedaan. Ze kunnen zingen, ze kunnen huilen, het boeit me niet. Ik ben hier nog een paar weken en daarin zullen mensen kritisch zijn. Dat hoort erbij.”

Sinds Onana in de eredivisie op doel staat bij Ajax hielden de Amsterdammers niet één keer de nul meer. De keeper uit Kameroen kreeg liefst tien goals tegen in zes eredivisiewedstrijden. Het contrast met de eerste 23 wedstrijden van het seizoen is dan ook groot. Toen kreeg Ajax slechts vijf goals tegen. Dat Ten Hag een beroep op hem doet, is dan ook geen luxe. Ajax wilde het aflopende contract van Onana graag verlengen, maar de doelman koos ervoor om aankomende zomer gratis de deur uit te lopen. Hij tekent in principe bij Internazionale.

Maarten Stekelenburg

De 39-jarige Maarten Stekelenburg zat tegen Sparta Rotterdam voor het eerst weer bij de selectie van Ajax nadat een liesblessure hem bijna het hele seizoen aan de kant hield. Stekelenburg begon als eerste keeper aan de eerste drie wedstrijden van het seizoen, maar na zijn blessure nam Remko Pasveer zijn plek onder de lat over. Stekelenburg, op het afgelopen EK nog eerste keeper bij Oranje, is nu weer fit en krijgt dus de voorkeur in de bekerfinale.