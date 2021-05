Ajaxdoelman Onana 2 juni naar sporttribunaal CAS

Ajaxkeeper Andre Onana. Beeld ANP

Ajax liet destijds in een verklaring weten dat de doelman per ongeluk een medicijn had genomen dat zijn vrouw voorgeschreven kreeg.

Furosemide werkt niet prestatieverhogend, maar helpt vocht afdrijven en staat om die reden op de dopinglijst. Hoewel de UEFA oordeelde dat Onana niet de intentie heeft gehad om vals te spelen, kreeg hij toch een schorsing van twaalf maanden opgelegd.

Ajax had op een voorwaardelijke straf gehoopt en liet kort na de bekendmaking van de straf weten naar het CAS-tribunaal te stappen. Op 2 juni wordt dus duidelijk of de opgelegde straf gehandhaafd blijft.

Aflopend contract

Maar ook als de schorsing teruggedraaid zou worden, is niet zeker of Onana terug zal keren bij Ajax. De doelman heeft nog een contract tot medio 2022 en technisch directeur Marc Overmars liet eerder weten dat gesprekken over contractverlenging op niets uitliepen. Mogelijk wil de doelman deze zomer al een transfer maken.

Onana is al sinds 2016 eerste doelman van Ajax. Na zijn schorsing is zijn positie onder de lat overgenomen door Kjell Scherpen en Maarten Stekelenburg.