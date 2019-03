Ajax-directie maandenlang bedreigd door zaakwaarnemer

Ik kom je vroeg of laat tegen op straat, de supermarkt of de hockeyclub Stefano van D.

In de berichten heeft Van D. het over zijn stiefzoon, die in zijn ogen 'kapot' is gemaakt door de club. 'Ik kom je vroeg of laat tegen op straat, de supermarkt of de hockeyclub. (...) Ik ga hetzelfde doen bij jullie kinderen.' De bekendste speler wiens zaken Van D. behartigt, is Mees de Wit (20). Die is voor zover bekend niet de stiefzoon van Van D.



De aanvaller speelt sinds de zomer van vorig jaar voor Sporting Portugal, nadat Jong Ajax-trainer hem ruim een half jaar eerder uit de selectie zette. In die periode, oktober 2017, begonnen volgens Het Openbaar Ministerie (OM) de bedreigingen aan het adres van de directie van Ajax. De Wit heeft inmiddels een andere zaakwaarnemer.



Masterboys

Het is niet voor het eerst dat Van D. in verband wordt gebracht met bedreiging. In 2012 raakte hij in opspraak na een vermeende dreigmail aan het adres van stadsdeelvoorzitter van Zuidoost Marcel La Rose.



Die had de subsidie van zijn liefdadigheidsproject Masterboys stopgezet, een voetbalteam waarmee Van D. straatjeugd op het rechte pad probeerde te houden. Van D. is destijds niet vervolgd, omdat justitie niet genoeg bewijs tegen hem kreeg. Van D. werd in 2010 nog genomineerd voor de titel Amsterdammer van het Jaar, maar doekte Masterboys kort na de rel met La Rose op, wegens te weinig inkomsten.



Advocaat Gerald Roethof belooft in de loop van maandagmiddag een inhoudelijke reactie. "Ik ga nu eerst in bespreking met mijn cliënt."