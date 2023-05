Ajaxdirectie houdt huldiging voor vrouwenteam op Leidseplein tegen: ‘Momentum is voorbij’

Leden van de Ajaxdirectie, onder wie commercieel directeur Menno Geelen (uiterst links), algemeen directeur Edwin van der Sar (tweede van rechts) en technisch directeur Sven Mislintat (uiterst rechts) tijdens de uitwedstrijd bij FC Groningen. Beeld ANP

De redenen hiervoor zijn dat het mannenteam van Ajax het afgelopen seizoen slecht heeft gepresteerd, het Leidseplein als locatie te gevoelig ligt en voor Ajax het momentum voorbij is om de vrouwen nu te huldigen, meldden bronnen aan Het Parool. ‘Wij staan niet achter het moment en de locatie van de aangeboden huldiging,’ bevestigt een woordvoerder van Ajax desgevraagd.

Zo wijst Ajax op het ‘gebrek aan vreugdestemming’ rondom Ajax in het algemeen en wordt gevreesd voor een lage opkomst, ook omdat de titel van de vrouwen van begin mei dateert. ‘Dat is niet goed voor de beeldvorming van het vrouwenvoetbal.’

Daarmee slaat de sportieve malaise van het mannenteam nu ook over op de vrouwen.

Voor het eerst in 17 jaar

Een gemeentewoordvoerder bevestigt dat het feest niet doorgaat: “De directie van Ajax heeft de gemeente gevraagd om hiervan af te zien. Zonder medewerking van de club zien burgemeester en wethouder helaas geen mogelijkheid om nog dit seizoen een geslaagde huldiging te organiseren.”

Het idee van Halsema was om aanstaande maandag een huldiging op het Ajaxterras bij de Stadsschouwburg toe te staan na het behalen van de landstitel. Voor het eerst in zeventien jaar zou daarmee Ajax – zij het de vrouwen – weer eens gehuldigd worden op het Leidseplein.

AFCA Supportersclub

De AFCA Supportersclub, naast de Supportersvereniging Ajax de andere erkende supportersclub van Ajax, zei eerder al tegen algemeen directeur Edwin van der Sar geen voorstander van een publieke huldiging van de Ajax Vrouwen te zijn vanwege het verder teleurstellende seizoen, en noemt de huldiging een politiek statement.

Ze schreven onder meer dat een publieke huldiging in Amsterdam alleen voorbehouden is aan Ajax 1. Bronnen in de Stopera zeggen dat het de keuze van Ajax heeft beïnvloed om de huldiging tegen te houden, maar een woordvoerder van Ajax ontkent dat. Volgens haar is al eerder gevraagd de huldiging te heroverwegen.

Opvallend is ook dat de locatie genoemd wordt als reden. Het Leidseplein zou te gevoelig liggen, mede omdat al sinds 2006 daar geen publieke huldiging meer is nadat het toen uitliep op rellen.

‘Ronduit seksistisch’

Sinds het behalen van de landstitel na de 6-1 zege op PEC Zwolle heeft burgemeester Halsema met Ajax-directeur Edwin van der Sar overlegd over de mogelijkheden tot een publieke huldiging. Ze zei dit in de raad nadat D66-fractievoorzitter Ilana Rooderkerk had gevraagd naar de opties voor een huldiging. Halsema zei toen dat een huldiging na het voetbalseizoen zou kunnen plaatsvinden.

Rooderkerk is teleurgesteld dat de huldiging niet doorgaat omdat de Ajaxdirectie het blokkeert. Ook heeft ze kritiek op de AFCA Supportersclub: “Dat het huldigen van een winnend Ajaxteam op het Leidseplein ‘alleen weggelegd zou zijn voor de mannen’ is ronduit seksistisch. De huldiging van een winnend team is geen politiek statement, zoals zij stellen, maar verdiende waardering voor de enorme prestatie.”

Ook oud-Ajaxspeler en international Merel van Dongen uit haar ongenoegen. ‘Zeer teleurgesteld in wat zou moeten voelen als ‘mijn’ club,’ schrijft ze op Twitter.

Met zulke vrienden heb je geen vijanden nodig. Zeer teleurgesteld in wat zou moeten voelen als “mijn” club…. https://t.co/o4glo8yOkD — Merel van Dongen (@merelvd) 24 mei 2023

Anderhalve week geleden vond er in de kantine van sportcomplex De Toekomst wel al een bescheiden huldiging plaats, die werd georganiseerd door Ajax zelf. Daarnaast heeft Halsema met wethouder sport Sofyan Mbarki vorige week de vrouwen ontvangen op de ambtswoning.

Voor de Ajaxvrouwen is het de derde titel, na de eerdere kampioenschappen van 2017 en 2018. Er was niet eerder een publieke huldiging van de vrouwenploeg.