Ajaxcoryfeeën Molenaar en Van der Lem zien Kudus uitblinken: ‘Hij kan ook zomaar 70 miljoen opbrengen’

Was Rangers zo slecht of Ajax zo goed? Molenaar die in de jaren tachtig tot 81 duels kwam voor Ajax, denkt beide. “We hebben Rangers al een keer tegen PSV gezien en ik vond ze toen een stuk sterker. Maar Ajax begon na een kwartier te draaien en dat ging als een tierelier. Ik heb voor het eerst dit seizoen genoten van Ajax tegen een gerenommeerde tegenstander. Ze hebben er vier gemaakt, maar dat hadden er ook zeven, acht of negen kunnen zijn.”

Van der Lem, die in de gouden jaren van Ajax in de jaren negentig assistent-trainer was van onder anderen Louis van Gaal, kijkt vooral naar de Amsterdammers. “Ajax was de eerste helft wel heel sterk. Als ze de bal kwijt waren zette ze meteen druk en als ze de bal diep konden spelen deden ze dat meteen. Daar kwamen ook de goals uit.”

Over wie tegen Rangers de uitblinker was, hoeven de twee niet lang na te denken. Van der Lem: “Als ik moet kiezen, dan kies ik voor Kudus. Hij heeft heel hard gewerkt en een mooi doelpunt gemaakt vanuit een lastige hoek.”

Molenaar is na de wedstrijd vooral blij dat ze Kudus niet hebben laten gaan, ondanks de interesse van Everton aan het einde van de transferperiode. “Ik denk dat Kudus nu zo ver is dat hij echt gaat doorbreken. Hij speelde ontzettend goed. Hij kan straks ook zomaar 70 miljoen euro gaan opbrengen.”

Luxeprobleem

Molenaar ziet door de basisplaats en de goede wedstrijd van Kudus de luxeproblemen voor trainer Alfred Schreuder wel groter worden. “Ajax heeft vijftien of zestien jongens die in de basis kunnen spelen. Voor de coach is het een weelde, maar voor sommige spelers zoals Brobbey is het vervelend.”

Van der Lem: “Een trainer vindt een luxeprobleem niet erg. Het is lastig om te kiezen, maar je kan beter wat te kiezen hebben, dan niet. Maar ik wens Schreuder veel wijsheid. Hij had bijvoorbeeld ook Klaassen er niet in staan en daar ben ik eigenlijk wel fan van. Die gooit altijd zo veel arbeid in een wedstrijd.”

Of we het Ajax van dit seizoen al mogen vergelijken met het Ajax van enkele seizoenen geleden dat aan de hand van spelers als Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong en Noussair Mazraoui de halve finale van de Champions League haalde, dat vindt Molenaar van niet. “Ik denk dat Schreuder daarvoor nog wel tijd nodig heeft om de juiste samenstelling te vinden. Maar ik ben wel bijzonder verheugd met de ontwikkeling die we vanavond hebben gezien.”

En hoe ver Ajax dit jaar in de Champions League gaat komen? Daar vindt Van der Lem het nog te vroeg voor. “Het is belangrijk dat ze de eerste wedstrijd gewonnen hebben en overwinteren zou natuurlijk geweldig zijn. Dan krijgen we daarna alleen maar topwedstrijden.”