Ajaxcoach Schreuder leidt eerste training: ‘Ihattaren is fit en de klasse druipt ervan af’

De eerste training van de nieuwe Ajaxcoach Alfred Schreuder was een veredelde talentendag. De internationals ontbraken nog. ‘Ik wil de jeugd nu aan het werk zien, ik wil weten of er spelers tussen zitten met wie ik nu of op termijn iets kan.’

De slagboom aan de rand van het parkeerterrein op sportpark De Toekomst is dicht, deze vrijdag. Er is geen plaats voor pottenkijkers op de eerste officiële werkdag van Alfred Schreuder (Barneveld, 2 november 1972) bij Ajax. De training heeft plaats op veld 7, in de hoek tegen de Burgemeester Stramanweg aan. Het hoofdveld en veld 2 en 3 van het complex zijn ingezaaid. “Die velden hebben nog even vakantie,” zegt algemeen directeur Edwin van der Sar langs de lijn.

Van der Sar zelf is terug van een ruime week uitblazen in Puglia na een bewogen seizoen, dat uiteindelijk de belangrijkste nationale prijs opleverde: het kampioenschap. Een passend afscheid voor Erik ten Hag, de uiterst succesvolle trainer die 4,5 jaar de scepter zwaaide bij Ajax.

De geest van Ten Hag

De geest van Ten Hag waart nog rond op De Toekomst, en dat is niet zo vreemd natuurlijk. Al was het maar omdat de club ervoor heeft gekozen Schreuder aan te stellen als zijn opvolger. Schreuder was assistent van Ten Hag in het seizoen 2018-2019 en ook nu bij zijn presentatie wijst hij op hun gedeelde visie: “Ik ben wel heel erg een trainer die op de lijn van Ten Hag zit.”

Bekende teksten klinken dan ook op zijn eerste werkdag: aanvallend voetbal, dominant, met veel spelers op de helft van de tegenstander, veel positiewisselingen in de voorhoede, maar wel controle. Bekende gezichten duiken op: assistent Michael Reiziger is gebleven, Richard Witschge ook. Alleen Winston Bogarde is vervangen door de Duitser Matthias Kaltenbach, met wie Schreuder bij Hoffenheim heeft gewerkt. John Heitinga, trainer van Jong Ajax, is er, en Michel Kreek. Alessandro Schoenmaker is nog altijd de fitnesscoach. Hij bijt uiteraard het spits af met de spelersgroep op deze eerste trainingsdag.

Mo Ihattaren

Grote vraag: hoe fit is Mo Ihattaren na een paar weken vakantie? Heel fit, luidt het antwoord.

Iedereen is benieuwd of de voormalige aanvaller van PSV, nu door Ajax gehuurd van Juventus, zijn belofte dit seizoen gaat inlossen. Zijn fysieke en mentale conditie zijn daarvoor een belangrijke voorwaarde. Schreuder: “Mo heeft doorgetraind in de vakantie. Ajax is leidend in zijn fysieke programma, maar hij wilde dat zelf ook graag. Ik heb hem tijdens de vakantie gebeld. Gezegd dat hij vertrouwen moet hebben in zichzelf en zijn eigen weg moet gaan. Als hij daar hulp bij nodig heeft, kan hij bij mij terecht.”

“Hij is jong doorgebroken bij PSV, dan komt er veel op je af. Mensen die wat van je willen. Je moet nee durven zeggen. Aan zijn talent schort het niet. De klasse druipt ervan af. Nu moet hij topfit worden. Wedstrijden spelen, maanden achtereen, op niveau. Routine en ritme kweken.”

Wie komen erbij, wie gaan weg?

Waar Ihattaren zijn zinnen heeft gezet op een doorbraak bij Ajax, zullen veel andere spelers met wie hij vrijdag op het veld staat hun horizon verbreden: voor Lisandro Magallán en Kik Pierie is geen toekomst bij Ajax. Ook Perr Schuurs en Sean Klaiber overwegen een transfer. Schreuder spreekt zich er na de training en de lunch niet over uit. Hij wil niet praten over transfers die er mogelijk nog komen, inkomende noch uitgaande.

Het houdt de gemoederen bezig, vooral bij de achterban. De geest van Ten Hag waart ook op dat vlak rond: is de vertrokken trainer van plan om Antony en Lisandro Martínez naar Manchester United halen?

Schreuder wordt daar niet onrustig van. Voetballers van Ajax staan nu eenmaal in de belangstelling van andere clubs. “Waar moet ik me aan vasthouden: aan wat hier in 4,5 jaar is neergezet, of dat er misschien nog één of twee spelers vertrekken?”

De ruimte geven

Ronald Koeman heeft hem de ogen geopend, zegt Schreuder. “Ik vertrok bij Hoffenheim, waar ik hoofdtrainer was, omdat ik zeer onrustig werd van de situatie achter de schermen. We presteerden boven verwachting, ik wilde dat vasthouden, en bemoeide me ook met de technische zaken. Met de compositie van de selectie voor het jaar erna. Dat werd een frustratie.”

“Als assistent van Ronald Koeman bij Barcelona heb ik daarna gezien hoe je afstand moet houden tot zaken waar je niet direct invloed op heb. Ik vertrouw daarbij op mijn staf, op de professionals om mij heen. Ik geef iedereen de ruimte om zijn of haar ding te doen. En dat geldt ook voor de mensen boven mij: Klaas-Jan Huntelaar en Gerry Hamstra, de technische leiding van Ajax. Er zal straks heus een selectie staan waarmee we de doelstellingen kunnen halen.”

Winst Champions League

Ook die doelstellingen zijn onveranderd: kampioen worden en overwinteren in Europa, liefst in de Champions League. In een interview met Ajax TV vertelde Schreuder eerder deze week dat hij de Champions League graag wil winnen. Nu grinnikt hij een tikkeltje verlegen om die opmerking. “Ik heb dat gezegd zonder arrogant te willen zijn. Het is een droom. Ik denk dat elke trainer die uitstraling moet hebben om het hoogste te bereiken.”

Om de lijn van de afgelopen seizoen door te kunnen trekken, belde Schreuder ook al met Dusan Tadic en Daley Blind, twee belangrijke pijlers onder het succes. “We hebben het gehad over de club, over onze persoonlijke drijfveren en over de weg die Ajax is ingeslagen toen zij bij de club kwamen in de zomer van 2018. Die weg willen we niet verlaten.”

Jonge spelers

Ten Hag heeft volgens Schreuder een goede structuur neergezet. “Daar kan ik op voortbouwen.” Hij noemt zichzelf een verbinder. “Ik werk graag met mensen, ik doe het samen. Ik wil de mensen om mij heen in hun kracht zetten.”

Schreuder investeert in zijn spelers, in een relatie die verder gaat dan die van trainer-voetballer. En daarbij heeft hij oog voor de jeugd, het talent uit eigen opleiding. “Ajax moet inventief zijn. De laatste twee rechtsbacks waren niet als zodanig opgeleid bij de club: Noussair Mazraoui en Sergiño Dest zijn begonnen als aanvaller. Daarom wil ik de jeugd nu aan het werk zien, ik wil weten of er spelers tussen zitten met wie ik nu of op termijn iets kan.”

Dat biedt hoop aan jonge spelers als Youri Regeer, Anass Salah-Eddine, Naci Ünüvar, Kian Fitz-Jim en Amourricho van Axel Dongen. Zolang de internationals er niet zijn, krijgen zij twee weken de tijd om de nieuwe trainer te overtuigen.