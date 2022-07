Ajaxcoach Alfred Schreuder: ‘Ik geef minder trainingen maar ik praat wel veel met spelers’

Alfred Schreuder: 'Je moet spelers bij de groep en wedstrijdfit houden. Geen enkele club met elf spelers wordt kampioen.' Beeld ANP

Niveau

“Ik merk dat het niveau dagelijks toeneemt. Logisch ook, met de nieuwe spelers erbij. Dat brengt ook teweeg dat er scherp wordt getraind en het heel competitief wordt. Door de teleurstelling van de uitschakeling tegen Benfica en de blessure van Antony, ging het eind vorig seizoen veel over het spel. Het niveau van de eerste seizoenshelft vorig jaar was hoog en daar willen we heen. We hebben nu wel een andere selectie. Dan is er natuurlijk nog veel werk te doen om de juiste mensen samen te krijgen. Toch zie je ook patronen van vorig seizoen.”

Kudus

“We hebben heel veel kwaliteit. Neem bijvoorbeeld onze aanval. Ik pik iemand als Mohammed Kudus eruit. Een rol voorin lijkt nu beter bij hem te passen. Daar heb ik vrijdag ook lang met hem over gesproken. Op trainingen is het echt genieten van hem en tegen Salzburg vond ik hem ook goed. Voorin, waar hij net als Tadic als aanspeelpunt en ook op de flanken kan spelen, ben ik gecharmeerd van hem. Hij speelt heel erg vanuit intuïtie en is snel, sterk en onvoorspelbaar. Voor een verdediger is dat lastig.”

Veelzijdigheid

“Kudus laat ook zien dat ik voorstander ben van spelers die op meerdere posities kunnen spelen. Ze moeten zich niet aan één positie vastklampen. Neem Tadic, Bergwijn, Berghuis, Blind, Timber en zo kan ik nog even doorgaan. Een ideale basiself bestaat ook helemaal niet voor mij. In Brugge stond het elftal vorig seizoen grotendeels, maar wisselde ik nog wel vaak een paar spelers. Voor de frisheid, door de tegenstander of vanwege spelers die weinig verschillen. Je moet spelers bij de groep en wedstrijdfit houden. Geen enkele club met elf spelers wordt kampioen.”

Luxe en concurrentie

“Voor elkaar, met elkaar; die boodschap probeer ik heel duidelijk over te brengen. Ik heb dit ook met de middenvelders besproken. Álvarez, Taylor, Klaassen, Berghuis, maar ook Kudus en eventueel Blind. Ik wil verschillende samenstellingen zien, en wissel daardoor ook veel combinaties. Ik kan er vaak maar drie kiezen. Juist daarom probeer ik dit al heel open met iedereen te communiceren. Als je vijf duels niet speelt, snap ik dat je teleurgesteld raakt. Maar een keertje op de bank bij een club als Ajax, dat zoveel wedstrijden speelt, ga dan niet meteen lopen klagen, want je doet het samen. Bij Club Brugge kreeg ik er wat minder vragen over. Volgens mij is het echt iets van Nederland om veel focus op de basiself te leggen.”

Persoonlijke gesprekken

“Ik voer veel tactische en persoonlijke gesprekken. Dat is iets wat ik zelf heel belangrijk vind. Je bent manager bij een grote club. Natuurlijk geef ik trainingen, maar wel minder. Dus moet ik veel praten met spelers. Heeft hij het naar zijn zin? Begrijpt hij het? Hoe ervaart hij dingen? Ik krijg ook wel terug van mensen dat ze dit fijn vinden. Met de staf ook. Met de materiaalmannen zelfs. Ik heb iedereen nodig. Alleen gaat me dit niet lukken. Als ik zie hoe Marc Overmars en Erik ten Hag hier met behulp van Edwin van der Sar iets hebben neergezet, vind ik dat prachtig. Ik wil dat iedereen verantwoordelijkheid krijgt, neemt en laat zien dat hij het kan. Ik ga niet iedereen controleren. Dat past niet bij me. Ik ga er vanuit dat Ajax overal topmensen heeft.”

Targetman

“Het type targetman hebben we niet. Voor een trainer is het fijn om een speler te hebben met kopkracht die je kan inbrengen in de laatste fase. Hij moet ook wel aan bepaalde kwaliteiten voldoen. We zijn aan het kijken. Een jongen van 25 jaar zal niet snel zo’n rol aannemen. Dan denk je eerder aan een jonge of juist ervaren speler. Denk aan Klaas-Jan Huntelaar die terugkwam bij Ajax, of Luuk de Jong bij Barcelona.

Mutaties

“Ik ben heel blij met Calvin Bassey, Brian Brobbey en Francisco Conceição. Of er nog meer bij komt, ligt ook aan wat er nog vertrekt. Ik verwacht in de kern geen vertrekkers meer. Nee, ook Antony niet. Daar omheen denk ik wel dat een aantal jongens in posities zit, waar ze al langer in zitten, dat ik perspectief belangrijk vind. Namen ga ik niet noemen.”

Keepersstrijd

“De strijd onder de lat ligt echt nog open. Ik reken Maarten Stekelenburg daarin ook mee. Hij was in de eerste weken goed op de training, maar is nog even geblesseerd. Hij straalt rust uit. Hij weet wat hij doet en het elftal weet wat hij doet. Daar hou ik van. Remko Pasveer is nu weer fit en straalt ook een bepaalde rust uit waarvan ik denk: dat is mooi om te zien. Jay Gorter is jong, een totaal ander type. Hij is levendig, een megatalent. Hij is ook klaar om te keepen.”