Ajaxamateurs gedegradeerd, Melvin Platje naar AFC

Ajax amateurs gedegradeerd naar de hoofdklasse

De amateurs van Ajax zijn gedegradeerd uit de zaterdag derde divisie. Een 3-2 overwinning op Dovo bleek niet genoeg voor de ploeg van coach Sander Middelbeek. Concurrenten Odin’59 (2-2 tegen Excelsior ’31) en VVOG (3-2 zege op Hoek) verloren niet en daardoor was de degradatie van Ajax naar de hoofdklasse een feit. Luuk Slegt, Dico Koppers en een eigen doelpunt van een verdediger van Dovo zorgden voor de voorlopig laatste overwinning in de derde divisie. De amateurs van Ajax spelen volgend seizoen in de zaterdag hoofdklasse de Amsterdamse derby’s tegen De Dijk, Swift en WV-HEDW.

Melvin Platje verruilt Indonesië voor AFC

AFC heeft zich voor volgend seizoen versterkt met voormalig profvoetballer Melvin Platje. De 33-jarige spits, die in het verleden onder andere uitkwam voor De Graafschap, Telstar en FC Volendam, speelde de afgelopen vier seizoenen in de Indonesische profcompetitie. Platje zag AFC zondag de competitie in de tweede divisie afsluiten met een 2-0 overwinning op IJsselmeervogels. Door de doelpunten van Thomas Verhaar en Raily Ignacio eindigde AFC op de zesde plaats in tweede divisie.

Bizarre ontknoping bezorgt OFC titel derde divisie

OFC is na een bizarre ontknoping kampioen geworden in de zondag derde divisie. De club uit Oostzaan was voor de laatste speelronde met Hercules uit Utrecht gedeeld koploper. Hercules had met een beter doelsaldo dan OFC de beste papieren voor de titel. De ploeg uit Utrecht leek in de wedstrijd tegen ADO’20 twee minuten voor tijd het kampioenschap veilig te stellen door een 3-2 voorsprong te nemen, maar ADO’20 maakte in de achtste minuut (!) van de blessuretijd gelijk: 3-3. Dat betekende dat OFC door een 3-0 overwinning op Quick feest kon vieren. OFC verdient met het kampioenschap bovendien promotie naar de tweede divisie.

Oud-Ajacied Willems kampioen met Real Sranang

Oud-Ajacied Menno Willems is als coach kampioen geworden met Real Sranang in de zaterdag vierde klasse E. De 45-jarige Willems, die in het seizoen 1996-1997 twee wedstrijden in het eerste elftal van Ajax speelde, zag zijn ploeg directe concurrent Vlug en Vaardig met 3-1 verslaan en dat was genoeg voor de titel en promotie naar de derde klasse. Willems is de tweede oud-Ajacied die dit seizoen kampioen wordt in de zaterdag vierde klasse. Zijn voormalig ploeggenoot Nordin Wooter pakte twee weken geleden met RKAVIC de titel in de zaterdag vierde klasse D.

Honkbal

Pirates bezorgt koploper HCAW eerste nederlaag

De honkballers van Amsterdam Pirates beginnen dinsdag met een goed gevoel aan de European Champions Cup, de Champions League van het honkbal. Pirates won tijdens de laatste speelronde van de reguliere competitie drie keer eenvoudig van Hoofddorp Pioniers: 4-0, 11-1 en 13-4. De regerend landskampioen eindigde op de derde plaats in de hoofdklasse en gaat met Neptunus Rotterdam, HCAW uit Bussum en Twins uit Oosterhout spelen om een plek in de finale om de landstitel. Eerst wacht deze week de strijd om de European Champions Cup in het Duitse Bonn. Pirates speelt dinsdagmiddag de eerste wedstrijd tegen het Heidenheim uit Duitsland.