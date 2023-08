Ajaxaanwinst Chuba Akpom werd een jaar geleden nog te licht bevonden bij Middlesbrough, op het tweede niveau in Engeland

Chuba Akpom heeft gescoord voor Middlesbrough. Beeld Getty

Chuba Akpom ondergaat dinsdag de medische keuring bij Ajax. Daarna zal hij zijn krabbel onder een vijfjarige verbintenis zetten en poseren met het rood-witte shirt met rugnummer 10. Het zijn opnieuw de kleuren die zijn loopbaan een knotsgekke wending geven.

Ruim een jaar geleden keert Akpom vol goede hoop terug bij Middlesbrough. Als hij op de eerste dag van de voorbereiding de kleedkamer wil betreden, krijgt hij van manager Chris Wilder te horen dat hij zich daar vooral niet moet settelen. Zolang Akpom geen nieuwe club heeft, maakt hij deel uit van de beloftenploeg.

Zo kan het gaan. Acht jaar nadat Akpom zich als 16-jarig megatalent voor het eerst heeft mogen meten met de sterren van Arsenal, wordt hij na een huurperiode bij Paok Saloniki niet goed genoeg bevonden om aan te sluiten bij een club op het tweede niveau van Engeland. Als speler van de Griekse club speelt hij in 2019 tegen Ajax in de derde voorronde van de Champions League. Ondanks een goal van Akpom in de thuiswedstrijd (2-2) redt Paok het niet.

Geen woning

Akpom heeft na zijn terugkeer uit Griekenland zelfs geen woning in Middlesbrough. Teamgenoot en vriend Uche Ikpeazu wordt zijn redder. Eerst door Akpom met zijn tweejarige zoon, koffers en wasmand onder de arm van onderdak te voorzien en vervolgens door naar Konyaspor te vertrekken.

Mede daardoor kan manager Wilder voor het laatste oefenduel nog wel een spits gebruiken. Akpom wordt weer opgetrommeld. Na een goede invalbeurt houdt de coach hem bij het team. “Ik had niet gedacht ook nog maar een seconde voor Middlesbrough te spelen. Ook niet voor de beloften,” zegt Akpom in maart in een interview met The Times.

Op dat moment heeft de in Londen geboren zoon van Nigeriaanse ouders als tweede speler in Engeland (na Erling Haaland) de twintig goals bereikt. Onder Wilder pikt hij zijn eerste goals mee en als Michael Carrick wordt aangesteld als manager, is de veel als schaduwspits opererende Akpom helemaal niet meer te houden. Hij eindigt met 28 goals en als topscorer van het Championship.

Clubs voor het uitzoeken

Plots heeft Akpom de clubs voor het uitzoeken, waar een jaar eerder niemand nog de handen lijkt te willen branden aan de spits, die in vier van de zes huurperiodes bij Arsenal geen doelpunt heeft gemaakt. “Tegenwoordig wordt er nagedacht over hoe en waar een huurling geplaatst moet worden. Toentertijd werd je verhuurd om verhuurd te worden. Er was geen fatsoenlijke begeleiding,” concludeert hij.

Akpom is vooral Carrick dankbaar. De voormalige middenvelder van Manchester United geeft hem niet alleen vertrouwen, maar inspireert hem ook met huiswerk. De leergierige Akpom verslijt beeldmateriaal. Van teamgenoten, en dan vooral van linksback Ryan Giles, om te zien hoe hij diens enorme aanvalsdrift kan verzilveren.

Dat niet alleen. Akpom struint het internet af om zich de looplijnen en manier van afronden van Europese topspitsen als Haaland, Kane, Mbappé en Lewandowski zoveel mogelijk eigen te maken. In het programma Premier League 100 Club, dat hij vaak op repeat en stop zet, komen ook de goalgetters van vroeger voorbij.

“Ik ben geobsedeerd,” stelt Akpom in Northern Echo, waarin hij onthult gek te zijn van de voormalige Oranje-international en Middlesbrough-spits Jimmy Floyd Hasselbaink. “Ik hield er zo van om naar hem en Thierry Henry te kijken. Zij waren mijn idolen toen ik klein was, net als Wayne Rooney en Didier Drogba. Ik deed ze graag na. Die obsessie buiten het veld heeft me binnen lijnen enorm geholpen.”

Verrassende loopacties

Wat de Amsterdamse club nu binnenhaalt? Een wendbare aanvaller die best een aardige techniek heeft, maar meer nog met zijn loopacties tegenstanders verrast. Wat in al zijn goals van vorig seizoen opvalt, is dat hij het gros met één balcontact maakt. Zo anticipeert Akpom goed op voorzetten vanaf de zijkant en heeft hij in de drukte ook een neusje voor waar de bal valt.

Ajax-directeur Mislintat maakte hem als scout van Arsenal een jaartje mee. De Duitser zal het ook zijn opgevallen dat Akpom (1,87 meter) kopsterker is geworden. Zeven keer was hij bij Middlesbrough met zijn hoofd trefzeker. Een kwaliteit waar Ajax vorig seizoen niet in uitblonk en Brian Brobbey het ook niet bepaald van moet hebben.

Met die spits moet Akpom, die met acht goals met links ook aantoonde best tweebenig te zijn, komend seizoen concurreren. Daarmee is niet gezegd dat de sterke aanvallers niet samen kunnen spelen. Sterker nog, Middlesbrough-icoon Jonathan Woodgate bevroedde jaren geleden al dat Akpom het best gedijt rond een diepe spits.

Dat bleek, toen hij afgelopen seizoen één-op-één liep als aanvallende middenvelder, een positie waarvoor Ajax eerder nog versterking zocht. En dat Akpom niet als aanvulling is gehaald, blijkt ook uit de transfersom van 12 miljoen euro die Ajax gaat overmaken en het magische rugnummer 10 dat hij mag overnemen van Dusan Tadic. Met een omweg in het volgende rood-witte shirt mikken op een doorbraak in de Europese (sub)top. Wie had dat gedacht, een jaar nadat hij nog te licht was bevonden voor het tweede niveau in Engeland.