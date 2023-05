Ajaxaanvoerder Dusan Tadic hekelt KNVB-beleid over wedstrijden staken: ‘Belachelijk, hoe kun je dit aan kinderen uitleggen?’

Dusan Tadic neemt een corner in een lege Euroborg. Beeld Ron Jonker/pro shots

Hoofdschuddend beende hij zondag na dik vijf minuten alweer naar de kleedkamer. Tadic had de bal onder zijn arm bij de cornervlag, toen hij vanuit zijn ooghoek rookbommen het veld op gegooid zag worden. Na de hervatting was het na drie minuten weer raak, kon de captain douchen en zo’n 180 kilometer met de bus terug naar Amsterdam. Om vervolgens twee dagen later weer in diezelfde bus naar Groningen af te reizen om de resterende tachtig minuten in te halen.

Dat gebeurde in een leeg stadion, waardoor Tadic bij het nemen van corners van niemand last had. Toch had hij dat liever wel gehad, stelde de aanvaller na de 2-3 zege tegen zijn voormalige club, die Ajax dankzij een goal en assist van Tadic met moeite op de knieën kreeg.

“Ik vind het leuker als er supporters zijn. Zelfs als ze schreeuwen. We spelen voetbal voor hen. Het is droevig om in een leeg stadion te spelen. In Holland maken we soms van een muis een olifant.”

Nieuwe regels KNVB

Tadic doelt daarmee op de KNVB, die vorige maand de regels aanscherpte en bij wangedrag vanaf de tribunes arbiters meteen tot staking laat overgaan. Dat gebeurde afgelopen weekeinde in liefst zeven Nederlandse stadions. In de meeste gevallen door bier dat het veld bereikte, en bij het gedegradeerde Groningen omdat leden van de harde kern de wedstrijd tegen Ajax met rookfakkels bewust saboteerden. Nog geen tien minuten rolde de bal in de Euroborg.

“Ik heb daarna beelden van huilende kinderen op de tribunes gezien. Wij spelen vooral voetbal voor hen. Om ze ook te motiveren op een dag voetballer te worden. Dat we ze vanwege een paar gasten niet blij kunnen maken, vind ik heel droevig. Daar moet ook over gepraat worden. Als ze deze regels ook in andere landen hanteren, wordt daar geen wedstrijd meer gevoetbald.”

De KNVB liet maandag weten niet van plan te zijn het beleid voor de laatste speelronden en daaropvolgende play-offs (enigszins) te herzien. Tadic vindt dat de bond met het aangescherpte beleid een verkeerd statement maakt. “Dit is zo toch niet mogelijk? Ik snap best dat we een punt moeten maken, maar toch niet zo één waarbij je deze gasten nog meer aandacht geeft. Dat is namelijk precies waar ze op uit zijn.”

“Ik denk niet dat dit goed is, omdat we goedwillende supporters en kleine kinderen verdrietig maken. Ze komen naar de wedstrijd tegen Ajax. Daar kijken ze al lang naar uit. Maar doordat een paar gasten wat gooien, zien ze slechts negen minuten. Wat is dit dan voor signaal en hoe kun je dit aan al die kinderen uitleggen?”

De leider van Ajax opende in het restant de score vanaf de penaltystip en hielp Jurriën Timber met een assist de wedstrijd in het lege stadion te beslissen. “Sluit dat vak in de hoek waar de problemen ontstaan, hang daar netten op. Ik weet het ook niet, maar je laat toch niet een stadion leegstromen? Dit is niet de oplossing. Dit is belachelijk.”

John Heitinga

Even eerder pleitte zijn coach John Heitinga, die als speler actief was voor Everton, al voor een andere oplossing. “Zelf ben ik voorstander van hoe het in Engeland gaat, waar je met drank de tribune niet op komt. En als je daar iets flikt, heb je wél een serieus probleem.”

Voetbal moet entertainment zijn, stelde de trainer. “Je moet vermaakt worden en je club lekker kunnen aanmoedigen. Mensen moeten naar hun eigen gedrag kijken. Door het gedrag van een paar mafketels wordt een wedstrijd gestaakt en moeten wij terugkomen om zonder publiek te spelen. Dat kan niet. We moeten kijken hoe je dit serieuze probleem kan aanpakken, al denk ik dat de KNVB daar al hard mee bezig is.”

Tadic wéér waardevolste eredivisionist: ‘Het is elk jaar hetzelfde’

Tadic tekende tegen FC Groningen voor zijn tiende goal en achttiende assist. Daardoor bereikte hij ook in zijn vijfde seizoen bij Ajax de dubbele cijfers als afmaker en aangever en stevent hij opnieuw af op de titel van waardevolste eredivisionist. “Ik wil niet arrogant zijn, maar het is normaal. Het is elk jaar hetzelfde. Ook in dit slechte seizoen, al heb ik dit seizoen ups en downs gehad zoals het hele team. Het is geen goed jaar, maar als je zulke statistieken voorbij ziet komen, maakt het je misschien een klein beetje blij. Maar ook weer niet heel erg, want je wil collectieve prijzen winnen.”

Tadic hoopt op snelle comeback FC Groningen in eredivisie

Het doet Tadic veel pijn dat FC Groningen, de club waar hij doorbrak, gedegradeerd is. “Het is heel verdrietig, omdat ik nog altijd een goed gevoel heb bij de club en de stad. Groningen was mijn eerste club in Nederland. Zij hebben mij profvoetballer gemaakt. Daar ben ik dankbaar voor. Dan is het treurig om te zien dat ze degraderen,” aldus Tadic, die vervolgens voor Twente en Southampton uitkwam en er bij Ajax bijna vijf jaar op heeft zitten.



Tadic heeft er vertrouwen in dat FC Groningen snel terugkeert, ook omdat hij oude bekenden ziet terugkeren. Meesterscout Henk Veldmate maakte hij in Groningen en Amsterdam mee, terwijl de nieuwe trainer, Dick Lukkien, assistent was in zijn tweede seizoen in de Euroborg. “Ik ken ze erg goed. Vooral Henk, hij heeft oog voor goede spelers. Dick is een goede trainer. Ik weet zeker dat Groningen snel terugkomt, want dat verdient de club. Groningen zit altijd in mijn hart en gedachten.”