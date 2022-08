Ajaxaankoop Bassey voor twee wedstrijden geschorst

Beeld ANP

De aankoop van Ajax maakte een harde overtreding op PSV-aanvaller Ismael Saibari en werd na ingrijpen van de VAR van het veld gestuurd. Hij stond amper een kwartier binnen de lijnen.

Bassey mist zaterdag de openingswedstrijd bij Fortuna Sittard. Ook een week later in Amsterdam tegen FC Groningen is hij er niet bij. Daarna staat een duel met Sparta op het programma.

De Engels-Nigeriaanse Bassey kwam vorige maand voor 23 miljoen euro over van Rangers FC, waar Giovanni van Bronckhorst de trainer is. De 22-jarige verdediger is de opvolger van Lisandro Martínez, die door Ajax werd verkocht aan Manchester United.