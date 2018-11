Ajax zorgt goed voor zichzelf en het Nederlandse voetbal

Dankzij de zege uit tegen AEK Athene (0-2) plaatsen de Amsterdammers zich, voor het eerst in dertien jaar, voor de achtste finales. Daarmee incasseert Ajax een premie van liefst 9,5 miljoen euro.



Plaatsing voor de groepsfase van het miljoenenbal leverde Ajax al zo'n 42 miljoen euro op. Dat bedrag is opgebouwd uit een startpremie van 15 miljoen euro en 18 miljoen euro op basis van eerdere deelnames aan Europees voetbal. Uit de pot van tv-gelden komt 2,5 miljoen euro en de drie thuisduels in de groepsfase leveren ongeveer 6 miljoen euro op.



Extra

De Uefa keert in de groepsfase bovendien 2,7 miljoen euro uit voor elke overwinning en negen ton voor een gelijkspel.



Na drie keer winst en twee remises staat Ajax op 9,9 miljoen euro. Op 12 december speelt Ajax thuis nog tegen Bayern München om de groepswinst.



Na de achtste finales lopen de bedragen verder op. Zo krijgen kwartfinalisten nog eens 10,5 miljoen euro uitgekeerd. De club die vervolgens doorstoot tot de finale én de Champions League wint, verdient in totaal nog eens 34,5 miljoen extra. En dan zijn de wedstrijdrecettes nog niet meegerekend.



Groepsfase

De Europese prestaties van Ajax zijn ook belangrijk voor het Nederlandse voetbal. Nederland stijgt door de kwalificatie voor de achtste finales naar de elfde plaats op de Uefa-coëfficiëntenlijst.



Als Nederland deze elfde positie vasthoudt, plaatst de eredivisiekampioen van het seizoen 2019-2020 zich (in tegenstelling tot nu het geval is) rechtstreeks voor de groepsfase van de Champions League. Onder een voorwaarde: dan moet de kampioen van de Champions League zich dat seizoen wel hebben geplaatst voor het miljardenbal.



Het aandeel Ajax steeg woensdag op Beursplein 5. Er werd beduidend meer in het aandeel gehandeld dan normaal.



Lees ook: Ajax-trainer Erik ten Hag, een man met een plan en Supportersclub Ajax eist maatregelen tegen hooligans AEK