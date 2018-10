Ajax zonder Tagliafico tegen Heerenveen

"Ik hoop dat hij er dinsdag weer bij is'', zei Erik ten Hag vrijdag over de komende thuiswedstrijd in de Champions League tegen Benfica.



Volgende stap

Of de trainer van Ajax tegen Heerenveen wel een beroep kan doen op Hakim Ziyech is nog niet helemaal zeker. "Hij is gisteren ingestroomd tijdens zijn eerste groepstraining. Dat heeft hij goed verwerkt. Nu gaan we de volgende stap zetten,'' aldus Ten Hag.



Ziyech liep in de vorige thuiswedstrijd tegen AZ hamstringblessure op en meldde zich daarom af voor de interlands van Marokko.