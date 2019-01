Ajax zonder Tagliafico, Onana ziek naar huis

De Argentijnse linkerverdediger heeft een knieblessure. Trainer Erik ten Hag hoopt dat Tagliafico volgende week weer bij de groep kan aansluiten. Ajax speelt donderdag in het bekertoernooi opnieuw tegen Heerenveen, drie dagen later gevolgd door de uitwedstrijd tegen Feyenoord in de eredivisie.



De inzetbaarheid van André Onana tegen Heerenveen is onzeker. De doelman ging vrijdag ziek naar huis. "Hij heeft hoofdpijn en voelde zich niet in staat te trainen," aldus Ten Hag. "Maar we hebben nog twee dagen, er is alle kans op herstel.''



Zware knieblessure

Tagliafico miste wegens een knielblessure de laatste wedstrijd voor de winterstop, tegen FC Utrecht. Maximilian Wöber verving hem toen. De Oostenrijker is inmiddels echter vertrokken naar Sevilla. Daley Sinkgraven lijkt een logische vervanger voor Tagliafico.



Daley Blind kan ook op die positie spelen en het is ook nog een optie om met rechtsback Noussair Mazraoui te schuiven, zei Ten Hag vrijdag. De coach gaf aan dat het nog te vroeg is voor speelminuten voor Joël Veltman, die net terug is na een zware knieblessure.



Ajax maakte voor de winterstop veel indruk en won net als PSV bijna alle wedstrijden eenvoudig. "We zaten in een goede flow. Maar een onderbreking na zoveel wedstrijden was ook prettig. Nu is het zaak om weer in het ritme te komen," aldus Ten Hag, die met een tevreden gevoel terugkijkt op het trainingskamp in de Verenigde Staten.



Onderschatting

"We hebben tegen hele goede tegenstanders gespeeld. Het was zeker geen vriendschappelijk voetbal. De tegendoelpunten die we kregen waren een minpunt.''



Naast Wöber is Ajax niet van plan deze transferperiode andere spelers te laten gaan. "We willen deze kern van spelers bij elkaar houden," aldus Ten Hag, die niet bang is voor het gevaar van onderschatting bij zijn ploeg.



"Daar hebben we stappen in gemaakt. We staan er goed voor en doen op alle fronten mee. Het leeft in de spelersgroep. Iedere misstap kan beslissend zijn.''