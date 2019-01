Ajax zonder Tagliafico, Feyenoord met Van Persie

Die twee duels eindigden in 4-4, in de competitie, en in 3-1, voor de beker.



Trainer Erik ten Hag zette in de competitiewedstrijd Daley Sinkgraven als linkerverdediger neer en donderdag werd die positie ingevuld door Daley Blind. Wie in De Kuip als linksback start, zei de coach vrijdag niet. 'Misschien wel Mazraoui. We hebben meerdere opties om het in te vullen', aldus Ten Hag, die verder de beschikking heeft over een fitte groep.



Mazraoui liet zich donderdag al na een half uur vervangen door Lasse Schöne, maar dat bleek meer uit voorzorg.