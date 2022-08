Ajax zonder op transfer azende Antony moeizaam langs Sparta

Steven Bergwijn bedankt de meegereisde supporters. Beeld Pro Shots / Toon Dompeling

Het ging op Het Kasteel niet zozeer over de recordaankoop, maar vooral over de Ajacied die mogelijk het bedrag voor een uitgaande transfer gaat verpulveren. Antony sloeg de laatste veldtrainingen van Ajax voor de uitwedstrijd tegen Sparta over nadat zijn club een bod van Manchester United van rond de tachtig miljoen euro afsloeg. Trainer Alfred Schreuder besloot zijn smaakmaker vervolgens niet mee te nemen naar Rotterdam.

“Ik heb met Antony gesproken. Hij heeft aangegeven dat hij zich niet honderd procent voelt. Ik wil alleen spelers die volledig met hun hoofd bij Ajax zijn. We hebben het erover gehad en ik vind het een moeilijke situatie. Daar ben ik eerlijk in. Ik heb zelf nooit in zo’n situatie gezeten. Ik ben heel duidelijk geweest dat ik alleen spelers wil die voor Ajax willen spelen. Dat vind ik het belangrijkste,” verklaarde Schreuder vooraf tegenover ESPN.

De verwachting is dat Manchester United nog een verhoogd bod zal doen op Antony, die tegen Sparta werd vervangen door Steven Berghuis. Daarnaast kreeg de van een schorsing teruggekeerde Calvin Bassey de voorkeur boven Owen wijndal. Een nieuwe voetbalshow, zoals tegen FC Groningen vorige week (6-1), bleef echter uit. Wel was de koploper vooral voor rust veel sterker dan de Rotterdammers. Zo was Ajax met een ingestudeerde corner en een schot van uitblinker Devyne Rensch op de paal al dichtbij een openingstreffer.

Bergwijn weer trefzeker

Die kwam opnieuw van de voet van Bergwijn, die vaak aan de basis stond als Ajax gevaar stichtte. Tien minuten voor rust dribbelde de van Tottenham Hotspur overgenomen vleugelspits naar binnen, waarna hij de bal met een schuiver precies in het hoekje duwde (0-1).

Bij die ene treffer bleef het ook. En dat kwam vooral doordat Brian Brobbey de bal na rust voor een leeg doel tegen de lat schoot. Daar ging de mooiste Ajax-aanval, een combinatie met Bergwijn, Kenneth Taylor en Daley Blind, aan vooraf. En Sparta? Dat beet steeds meer van zich af en zag doelman Remko Pasveer na harde schoten van Younes Namli en Jason Lokilo andermaal de gelijkmaker voorkomen.

In de twintig minuten erna verzuimden onder meer Taylor en Klaassen het duel te beslissen. Daardoor kon Sparta er nog een slotoffensief uit persen, maar ook daarin konden de Rotterdammers de titelverdediger niet het eerste puntverlies van het seizoen toebrengen.

