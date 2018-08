Ajax zonder Neres tegen Dinamo Kiev

Ten Hag heeft in de persconferentie aangegeven dat hij twee opties ziet om Neres te vervangen. Zakaria Labyad kan zijn plek op de vleugels overnemen of Ten Hag moet gaan schuiven in het elftal.



Vleugels

In dat laatste geval betekent het dat Tadic en Hakim Ziyech de buitenspelers worden en Donny van de Beek weer een kans in het basiselftal krijgt op het middenveld.



Ten Hag liet zich dinsdag nog niet in de kaarten kijken. "Ik zal doen wat mij het beste voor het team lijkt," zei de trainer van Ajax.



Volg het duel Ajax-Dinamo Kiev woensdag vanaf 20.30 uur in ons liveblog.