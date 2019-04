Ajax zonder Mazraoui naar Groningen

De rechtsback heeft nog te veel last van een enkelblessure die hij dinsdag opliep tijdens de uitwedstrijd bij Juventus. "En dinsdag tegen Vitesse zal hij er ook niet bij zijn," vertelde trainer Erik ten Hag.



Ajax treft met FC Groningen een team in vorm. De club won de laatste zeven thuiswedstrijden en kreeg al 314 minuten geen doelpunt meer tegen voor eigen publiek. Aanvaller Paul Gladon scoorde in de laatste drie duels van FC Groningen.



Lastige tegenstander

"Het is een lastige tegenstander, maar het ligt aan ons zelf hoe lastig het wordt," zei trainer Ten Hag. "We nemen de wedstrijd heel erg serieus en vertrekken vrijdag na de training ook al richting Groningen. Ondanks het drukke programma staan we er fysiek goed op."



Ten Hag heeft geen contact opgenomen met Kai Sierhuis, de spits die door Ajax is verhuurd aan FC Groningen en nog steeds in de groepsapp van de spelers van Ajax zit. "We hebben hem verhuurd. Dit is dus part of the deal. We wensen hem veel succes."