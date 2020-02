Ajax zonder Hakim Ziyech tegen Getafe

Beeld ANP

Het is een streep door de rekening voor Ajax, dat zondag ook zonder Ziyech in de competitie verloor van Heracles (0-1). Daar staat tegenover dat Quincy Promes terugkeert in de wedstrijdselectie. Promes raakte begin deze maand geblesseerd aan zijn hamstring in de wedstrijd tegen PSV.

“Het is nog niet goed genoeg,” zei trainer Erik ten Hag woensdagmiddag in de perszaal van de Johan Cruijff Arena over het herstel van Ziyech. “En gezien het vervolg van dit seizoen kunnen we geen risico nemen. De komende fase is belangrijk, dat gaan we niet in één wedstrijd op het spel zetten.” Ajax speelt zondag in de eredivisie tegen AZ, een paar dagen later tegen FC Utrecht in de halve finale van de KNVB-beker.

De selectie van Ajax is behoorlijk gehavend. Behalve Ziyech zijn ook David Neres, Noussair Mazraoui en Joël Veltman geblesseerd. Nicolás Tagliafico is tegen Getafe geschorst. Promes kan volgens Ten Hag wel aan het duel beginnen: “Elke speler die in de wedstrijdselectie zit, kan morgen aan de aftrap verschijnen.”

Over de kling jagen

Ajax zal beduidend beter moeten spelen dan in de uitwedstrijd. Ten Hag: “Minder opportunistisch, geduldiger zijn, de bal langer vasthouden. Daar hebben we de kwaliteiten voor. We weten wat we moeten doen, maar er ligt soms een verschil tussen plan en uitvoering. Maar ik heb vertrouwen in mijn spelers en in het plan dat we hebben.”

Ajax liet zich in Madrid over de kling jagen door een tegenstander die provoceerde en de scheidsrechter bespeelde. Ten Hag: “Dat heeft ons geen goed gedaan. Wij moeten ons niet laten beïnvloeden door de tegenstander of de scheidsrechter. We moeten ons alleen richten op ons eigen spel.”

In de uitwedstrijd kwam het elftal van Ten Hag amper tot een doelpoging en kreeg vlak voor tijd een domper te verwerken: na balverlies van invaller Perr Schuurs maakte Getafe 2-0. Dat maakt de uitgangspositie voor Ajax donderdagavond slecht. “We hebben de vibe nodig die al vaker in het stadion heeft gehangen in Europese wedstrijden. Dan kan de ploeg gaan vliegen.”