Ajax zonder aanwinsten Sutalo en Akpom naar Ludogorets

Josip Sutalo werd voor 20,5 miljoen euro gekocht van Dinamo Zagreb. Beeld DeFodi Images via Getty Images

Sutalo maakte maandag de overstap van Dinamo Zagreb. Akpom, overgekomen van Middlesbrough, wacht nog op een werkvergunning. De nieuwe Deense verdediger Anton Gaaei is wél speelgerechtigd voor het uitduel in Bulgarije. Hij bekeek zaterdag de uitwedstrijd tegen Excelsior (2-2) samen met Akpom in het stadion van de Rotterdammers. Ook Steven Berghuis is inzetbaar. Hij mist de eerste drie competitieduels door een schorsing.

Ajax ontvangt Ludogorets volgende week donderdag voor de beslissende return om een plek in de groepsfase van de Europa League. Sutalo werd maandag als achtste aanwinst voor dit seizoen gepresenteerd, na Branco van den Boomen, Benjamin Tahirovic, Diant Ramaj, Carlos Forbs, Jakov Medic, Chuba Akpom en Anton Gaaei.

Gastón Ávila wordt de negende nieuweling. De 21-jarige Argentijnse linksback komt over van Antwerp FC en is dinsdag in Amsterdam voor een medische keuring. Ajax betaalt ruim 12 miljoen euro voor hem.