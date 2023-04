Ajax zoekt versterking in alle linies. Deze spelers komen in aanmerking

Ajax wacht de komende maanden een grondige revisie van de selectie. In elke linie zijn twee versterkingen nodig. Hoe moet de nieuwe spelersgroep eruitzien?

Ajax is niet alleen op zoek naar kwalitatieve impulsen, maar ook naar meer samenhang, naar karakters die elkaar aanvullen en naar voetballers met specifieke kenmerken voor de positie die zij innemen op het veld.

Keepers

Gerónimo Rulli, Remko Pasveer, Jay Gorter Noodzakelijke aankopen: geen

Wie mag weg? Maarten Stekelenburg

Welke jeugdspeler komt eraan? Tommy Setford (17)

Gerónimo Rulli is de enige speler van wie je weet dat het heel gek moet lopen wil hij bij de eerste wedstrijd van het seizoen 2023-2024 geen basisplaats hebben. De Argentijnse keeper is in januari van dit jaar aangetrokken en hij doet zijn werk naar behoren.

Achter Rulli zit nu Remko Pasveer. De ervaren doelman kan bijtekenen, maar hij heeft dat nog niet gedaan. Met Jay Gorter – verhuurd aan Aberdeen – staat er ook een jonge, talentvolle keeper onder contract. Rulli en Gorter hebben beiden een verbintenis tot medio 2026. Als Gorter terug is, kan Stekelenburg (40) met voetbalpensioen.

Defensie

Devyne Rensch, Jurriën Timber, Ahmetcan Kaplan, Jorrel Hato, Calvin Bassey Noodzakelijke aankopen: 2

Wie mogen weg? Jorge Sánchez, Owen Wijndal

Welke jeugdspelers komen eraan? Jorrel Hato klopt stevig op de deur. Linksback Anass Salah-Eddine keert terug van een huurperiode aan FC Twente. Youri Regeer en Youri Baas lijken de stap naar Ajax 1 nog niet te kunnen maken. Daarachter hebben rechtsback Tristan Gooijer en centrale verdediger Olivier Aertssen groeipotentie.

In de wijze waarop Ajax voetbalt, spelen vooral de backs een belangrijke rol – zij moeten aanvallend meedoen, maar ook op het middenveld uit de voeten kunnen. Aankopen Jorge Sánchez en Owen Wijndal hebben daarvoor wel het loopvermogen, maar missen het gevoel en de technische vaardigheden.

Dat Ferdi Kadioglu onlangs in verband werd gebracht met Ajax, is om diverse redenen logisch. Hij is bij Fenerbahçe uitgegroeid tot een veelzijdige vleugelverdediger, op rechts of links, die de mentaal en fysiek pittige Turkse competitie aankan. Kadioglu is geboren in Arnhem, hij speelde lang bij NEC en in Jong Oranje waar hij als aanvallende en creatieve middenvelder werd gebruikt. Dat komt hem als moderne back van pas.

Het is niet gezegd dat Kadioglu naar Ajax wil – hij verlengde in 2022 nog zijn contract bij Fener – of dat Ajax een prijs van zo’n twintig miljoen euro kan en wil betalen, maar de lijnen naar de speler zijn kort: Kadioglu laat zich vertegenwoordigen door bureau Wasserman van Rob Jansen, ook de zaakwaarnemer van Edwin van der Sar én John Heitinga.

Kadioglus komst zou ook goed nieuws zijn voor de 20-jarige Turkse jeugdinternational Ahmetcan Kaplan, die op dit moment revalideert van een zware knieblessure.

Komend seizoen wordt er veel verwacht van de 1,89 meter lange centrale verdediger. Kaplan is niet alleen fysiek (kop)sterk – een broodnodige impuls voor het kwetsbare Ajax – maar ook aan de bal. Hij durft initiatief te nemen en kan met zijn strakke passing linies overslaan.

Kaplan is ambitieus en wil slagen bij Ajax, maar hij voelt zich ook wel eenzaam. Hij spreekt nauwelijks Engels. Een medespeler die zijn taal spreekt, zou hem helpen. Ook in dat opzicht moet de directie van Ajax een eenheid zien te smeden.

Voor Ajax én Timber is het niet het juiste moment om uit elkaar te gaan. De bewierookte international zal geen afscheid willen nemen na zo’n zwak seizoen. Grote clubs in Europa zijn vermoedelijk niet van zijn kunnen overtuigd geraakt. Daarnaast heeft Ajax een speler als Timber nodig om – met twee of drie anderen – het voortouw te nemen in een frisse ploeg.

Toch zal de club nog een rechtsbenige centrale verdediger moeten aantrekken die direct inzetbaar is. Het is jammer dat Joël Veltman (Brighton) onlangs zei dat een terugkeer bij Ajax er nu niet in zit voor hem. Hij kent de club door en door, is zeer ervaren en op diverse posities in de defensie inzetbaar.

En Calvin Bassey? Op basis van inzet en betrokkenheid verdient hij een tweede kans in Amsterdam. Op basis van zijn prestaties niet.

Middenveld

Steven Berghuis, Kenneth Taylor, Davy Klaassen Noodzakelijke aankopen: 2

Wie mogen weg? Florian Grillitsch, Edson Álvarez

Welke jeugdspelers komen eraan? Silvano Vos, Gabriel Misehouy

Op alle drie de middenveldposities moet Ajax zich versterken. De club moet de transferwens van Álvarez deze zomer inwilligen. De Mexicaan speelt een sterk seizoen en vertegenwoordigt een grote marktwaarde. De club heeft ook financiële middelen nodig om de renovatie van de selectie te bekostigen.

Op de centrale positie die Álvarez bekleedt, heeft Ajax dringend behoefte aan een ervaren speler, die defensief én opbouwend sterk is. Het spel van Florian Grillitsch is te week, zo bleek onlangs tegen PSV.

Een leider is nodig, een controleur, een speler die het tempo bepaalt – en die er het liefst ook het postuur voor heeft om Ajax wat extra (kop)kracht te bieden. Denk aan de rol zoals Sofyan Amrabat (Fiorentina) die op het WK vervulde in de nationale ploeg van Marokko. In de schaduw van deze sleutelspeler kan de talentvolle Silvano Vos (18) zich verder ontwikkelen.

Op de halfposities schreeuwt de selectie om dribbelaars als Xavi Simons (PSV) of Tijjani Reijnders (AZ). Een type speler dat de snelste weg naar het doel zoekt en een tegenstander kan passeren. Reijnders is al eens gelinkt aan een overstap naar Ajax, maar spelers van AZ hebben in het verleden weinig gebracht in Amsterdam.

De naam die op ieders lippen bestorven ligt, is die van Hakim Ziyech. Hij zit bij Chelsea op dood spoor. Maar Ziyech heeft er bij Heerenveen, FC Twente en Ajax al zo veel jaren opzitten in de eredivisie dat een rentree zeer onwaarschijnlijk is.

In de huidige selectie zijn Taylor en Klaassen de lopers en is Berghuis als passer de enige creatieveling. De aanvoer naar de voorste linie is daardoor vaak ver beneden de maat: te traag, te voorspelbaar. Bij de samenstelling van het middenveld ligt voor Sven Mislintat, directeur voetbalzaken, de grootste uitdaging.

Aanval

Dusan Tadic, Brian Brobbey, Steven Bergwijn Noodzakelijke aankopen: 2

Wie mogen weg? Mohammed Kudus, Lorenzo Lucca

Welke jeugdspelers komen eraan? Francisco Conceição, Mika Godts, Jan Faberski

Mohammed Kudus is misschien wel de voetballer met de meeste kwaliteiten in Amsterdam. Maar waar moet hij staan? Zie daar de problematiek van Ajax in een notendop: hoe je ook schudt of husselt, in welke samenstelling je de spelers ook laat aantreden, het lukt nooit er een coherent geheel van te maken. Met bloedend hart moet Ajax de Ghanees Kudus deze zomer verkopen aan een mooie club uit de Premier League.

Ook de lange centrumspits Lorenzo Lucca (gehuurd) heeft geen toekomst bij Ajax. Die toekomst is aan Francisco Conceição (20), Mika Godts (17) en misschien Jan Faberski (16). Een Portugees, een Belg en een Pool, alle drie snel, lichtvoetig en met een individuele actie. Vleugelspelers zoals die passen bij Ajax.

Daar hoort een nieuwe nummer 9 bij. Een energieke, beweeglijke en rappe spits die met beide benen en met het hoofd een goal kan maken en die vooropgaat bij het afjagen van de tegenstander. Laten we zeggen: een type zoals Ricardo Pepi, de 20-jarige Amerikaanse international van FC Groningen. Pepi wordt gehuurd van Augsburg, maar naar de Duitse club wil hij niet terug.

Brobbey en Tadic zijn de twee alternatieven voor de punt van de aanval. Brobbey moet fysiek, conditioneel en mentaal een paar drempels over – daar is al het nodige over gezegd. De rol van Tadic (34) zal een meer ondersteunende moeten worden: aanvallend inzetbaar waar en wanneer nodig.

Behalve naar een nummer 9 moeten Mislintat en Huntelaar op zoek naar een meer ervaren vleugelaanvaller, liefst één die op beide flanken kan spelen. Huntelaar heeft de afgelopen maanden zijn licht in onder meer Brazilië en Turkije opgestoken. Hij bezocht in Denemarken ook Mohammed Daramy, de linksbuiten die door Ajax is verhuurd aan Kopenhagen en die over twee maanden terugkeert. Daramy wil revanche bij Ajax. Hij mag het in de voorbereiding uitvechten met Steven Bergwijn.

Luister onze Ajaxpodcast Branie: