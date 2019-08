Razvan Marin Beeld BSR Agency

Het is lang geleden dat Ajax de competitie met een zege is begonnen. Twee jaar achtereen snoepte Heracles de Amsterdammers punten af op de openingsdag, zaterdagavond deed Vitesse dat.

Ajax zou toch met twee vingers in de neus kampioen worden?

Dat werd alom beweerd, maar is natuurlijk onzin. Ajax is zijn twee beste spelers kwijtgeraakt. Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong vervang je niet zomaar. Al deden Perr Schuurs en Razvan Marin het op hun posities niet onverdienstelijk. Ajax zoekt nog naar de juiste afstemming in het elftal.

Wie van de twee teams mocht het meest tevreden zijn met het gelijkspel?

Toch Vitesse. De ploeg kwam gelukkig op een 1-0 voorsprong, na een van richting veranderd schot van Matús Bero. Ajax had het betere van het spel en de meeste en de grootste kansen, maar alleen Donny van de Beek en Dusan Tadic kwamen tot scoren. Tussendoor had oud-Ajacied Riechedly Bazoer van afstand raak geschoten.

Waren er nog lichtpuntjes bij de kampioen?

Lisandro Martínez. Hij gaf vorige week in de strijd om de Johan Cruijff Schaal al zijn visitekaartje af. In stadion Gelredome was het optreden van de centrale verdediger zaterdagavond niet veel minder sterk. Ajax heeft weer eens raak geschoten op de Zuid-Amerikaanse transfermarkt.

Even kort: hoe ziet de cv van Martínez eruit?

Die past nog makkelijk op een A4-tje. Newell’s Old Boys was de eerste profclub van de 21-jarige linksbenige voetballer uit Gualeguay, maar hij brak door bij het bescheiden Defensa y Justicia. Ajax pikte hem daar voor zeven miljoen euro op.

Is Martínez Argentijns international?

Hij maakte op 22 maart wel zijn debuut in de nationale ploeg, in een oefeninterland tegen Venezuela in Madrid. Maar hij werd deze zomer niet geselecteerd voor de Copa America. Als Martínez deze lijn bij Ajax doorzet, lijkt een nieuwe kans in de selectie van bondscoach Lionel Scaloni een kwestie van tijd.

De cijfers

AJAX

Andre Onana 6

Joël Veltman 6

Perr Schuurs 7

Lisandro Martínez 7,5

Nicolás Tagliafico 7

Daley Blind 6

Razvan Marin 6

Donny van de Beek 6

Hakim Ziyech 5

Kasper Dolberg 4

Dusan Tadic 6

Wissels:

Quincy Promes (-) voor Hakim Ziyech (’69)

Noussair Mazraoui (-) voor Razvan Marin (’69)

David Neres (-) voor Kasper Dolberg (’82)

Vitesse

Remko Pasveer 7,5

Vyacheslav Karavaev 6

Armando Obispo 6

Danilho Doekhie 6

Max Clark 6

Matús Bero 6

Thulani Serero 5

Riechedly Bazoer 7

Bryan Linssen 6

Tim Matavz 5

Oussama Tannane 5

Wissels:

Jay-Roy Grot (-) voor Tim Matavz (’61)

Hilary Gong (-) voor Oussama Tannane (’69)

Charly Musonda (-) voor Thulani Serero (’79)