Ajax zoekt na vertrek Antony naar oplossing voor ‘verdomhoek’

Brobbey over oerwoudgeluiden: ‘Mij boeit het niet’

Ajax was misschien wel van het veld gestapt als Alfred Schreuder de oerwoudgeluiden had gehoord die supporters van FC Utrecht maakten nadat Brian Brobbey de 0-2 had binnengekopt. “Ik heb die geluiden echt niet gehoord dus het is nu moeilijk om er iets over te zeggen. Maar misschien waren we dan wel van het veld gestapt ja. Het is zo laag. Zo weinig respect. Verschrikkelijk. En beide ploegen hebben donkere spelers.”

Brobbey werd na de wedstrijd door zijn broer op de oerwoudgeluiden gewezen. “Na de wedstrijd keek ik op mijn telefoon,” zei de spits. “Mijn broer meldde: ze maakten apengeluiden. Het doet me niet zoveel. Het is hun probleem. Misschien krijgen ze een boete, mij boeit het niet. Natuurlijk is het beledigend, maar we hebben gewonnen.” Aanvoerder Nick Viergever van FC Utrecht had de oerwoudgeluiden na het doelpunt van Brobbey niet meegekregen. “Als dat gebeurd is, dan is dat niet goed. Dat mag niet gebeuren, zeker niet in de tijd waarin we nu leven. Je moet iedereen respecteren.” Brobbey’s ploeggenoten hoorden de oerwoudgeluiden. Ze stapten naar scheidsrechter Danny Makkelie, die de stadionspeaker liet omroepen dat het afgelopen moest zijn met discriminerende spreekkoren.

Makkelie legde de wedstrijd na een uur ook stil nadat er vanaf de tribune met fanatieke Utrechtfans een vuurwerkbom op het veld was gegooid. Die ontplofte in de buurt van Ajaxdoelman Remko Pasveer. “Natuurlijk schrok ik even,” zei Pasveer. “Maar laten we dit allemaal niet te veel aandacht geven.”