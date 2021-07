Ajax zoekt een extra aanvaller: ‘We moeten geduld hebben’

Steven Berghuis, Perr Schuurs, Erik ten Hag, Jurrien Timber en Ryan Gravenberch. Beeld ANP

De transfer van Kamaldeen Sulemana ketste onlangs af. De aanvaller van FC Nordsjaelland paste in het profiel van de gewenste aanvaller, maar hij durfde de strijd niet aan bij Ajax. In Frankrijk bij Stade Rennes rekent hij op meer speeltijd. Ook de naam van Steven Bergwijn (Tottenham Hotspur) is gevallen. “Ik ga niet op namen in,” zei Ten Hag gisteren in Hotel Waldvogel in het Oostenrijkse Bramberg am Wildkogel. “Ik leg het profiel neer, maar ik weet niet wat wel of niet haalbaar is. Als de zoektocht niets oplevert, moeten we het doen met de spelers uit deze selectie.”

De Braziliaan Danilo zou dan een optie kunnen zijn. Hij werd vorig seizoen verhuurd aan FC Twente en is daar volgens Ten Hag een betere speler geworden. “Hij is echt rijper dan een jaar geleden.”

Ajax had vorig seizoen met de jonge Brian Brobbey een goed alternatief achter en naast eerste spits Sébastien Haller, maar Brobbey koos voor een vertrek. Ten Hag: “Brian had van grote waarde kunnen zijn, maar dat hoofdstuk is afgesloten.”

Conditionele verschillen

Ajax speelt vandaag (16.00 uur) in Salzburg tegen de nieuwe club van Brobbey, RB Leipzig. Het is de afsluiting van een week trainingskamp in de Alpen. Een goede week volgens Ten Hag, al liep Sean Klaiber donderdag een zware blessure op. Gisteren werd duidelijk dat de voorste kruisband van zijn linkerknie is afgescheurd. De rechtsback wacht een maandenlange revalidatie. Ten Hag: “Sean was diep teleurgesteld en heel emotioneel. Het is een aderlating voor onze selectie. Al hebben we veel opties op zijn positie: Noussair Mazraoui, Devyne Rensch, Jurriën Timber.”

In die selectie zijn de conditionele verschillen op dit moment nog erg groot. Spelers die deze zomer aan toernooien hebben meegedaan en later zijn aangehaakt, moeten aanpoten om de rest bij te benen. Ten Hag: “Ze kunnen niet de belasting aan waarop ik had gehoopt. Een deel van de groep is niet voldoende belast geweest tijdens de verschillende toernooien. Niet alleen de Oranje-internationals, ook de Argentijnen die de Copa America hebben gewonnen. Bovendien vlogen zij na elke wedstrijd in Brazilië terug naar Argentinië. Het wordt wel september voordat iedereen volledige wedstrijdintensiteit aan kan.”

Blessures

Bahalve Klaiber zijn ook Zakaria Labyad en Mohammed Kudus geblesseerd, zij het wel minder ernstig (enkelblessures). Edson Álvarez die deelnam aan de Gold Cup en Antony die deelneemt aan de Olympische Spelen ontbreken nog. Ajax wilde Antony aanvankelijk niet afstaan aan de Braziliaanse selectie onder 23 jaar, maar de club ging toch overstag. Ten Hag: “Antony is geen A-international en speelt dus geen interlands. Hij krijgt nu wel de kans om op zo’n podium te spelen. Die kans wilden we hem niet ontnemen en het is ook goed voor zijn ontwikkeling. Daarbij kwam de optie Steven Berghuis voor ons in beeld.”

Ajax nam Berghuis over van rivaal Feyenoord, en net als Antony is hij een rechtsbuiten.

Hoe ziet Ten Hag dat eigenlijk voor zich: een voorhoede met Haller in de spits en Dusan Tadic en Berghuis op de flanken? “Berghuis brengt andere kwaliteiten mee dan Antony. Zijn grootste kwaliteit is zijn creativiteit, gekoppeld aan een hoog rendement.”

De trainer denkt dat er voldoende variatie kan zitten in een aanval met genoemd trio. “Ze hebben alle drie veel gogme, en het zijn spelers die heel erg bezig zijn ruimtes te creëren voor elkaar en de combinatie te zoeken. Zoals Hakim Ziyech en Tadic dat ook hadden. Steven heeft ook nog diepgang zonder bal. Misschien was dat bij Feyenoord niet zijn rol, daar moest hij het spel vormgeven, maar dat is ook een ander team. Het bewegen zonder bal, de diepgang, de loopacties - daar zijn we deze week nadrukkelijk mee bezig.”

Ten Hag verwacht geen grote mutaties meer in zijn selectie. “Er speelt op dit moment niets. En buiten het feit dat we graag een snelle spits erbij willen hebben, is de selectie compleet.”

Ergeren

Álvarez en Antony, die wel in de belangstelling staan van andere clubs, mogen van Ajax niet weg. De club denkt iedereen hard nodig te hebben. In december en januari ligt er een piek voor Ajax – met Champions Leaguevoetbal en een serie topwedstrijden in de eredivisie – maar juist in die periode zijn Haller, Kudus en Mazraoui weg voor de Afrika Cup, die van 9 januari tot 6 februari wordt gehouden.

Ajax aast opnieuw op de landstitel, de KNVB-beker en de Johan Cruijff Schaal, waarin PSV volgende week de tegenstander is. In de Champions League wil Ten Hag de Europese top ‘ergeren’. De trainer gebruikt dat woord bewust. “Wij moeten onze rol kennen in het internationale voetbal. Het verwachtingspatroon rondom Ajax is soms irreëel. Er zijn tien clubs in Europa die zijn weggelopen bij de rest, die halen we niet meer in. We moeten wel proberen die clubs een keer een hak te zetten, ze te ergeren. Het is onze wéns om in de Champions League te overwinteren.”

Afhankelijk van de loting – en van de komst van een extra aanvaller – zou die wens ook een doelstelling kunnen worden.