‘Ajax zo goed als akkoord met Alfred Schreuder als nieuwe hoofdtrainer’

Alfred Schreuder. Beeld BELGA

Door het vertrek van Erik ten Hag naar Manchester United is Ajax al enige tijd op zoek naar een nieuwe trainer. Al een tijdje gonsde het van de geruchten dat Schreuder hoog op het verlanglijstje staat van Ajax.

Ajax is nu op hoofdlijnen akkoord met Schreuder, aldus De Telegraaf. Schreuder is op dit moment nog trainer van het Belgische Club Brugge. Bij Ajax gaat hij een contract tekenen voor twee seizoenen met een optie voor nog een seizoen.

Duidelijkheid

Algemeen directeur Edwin van der Sar wilde rond de kampioenswedstrijd tegen sc Heerenveen nog niet bevestigen dat Schreuder de nieuwe hoofdtrainer van Ajax wordt. Hij wilde wel kwijt dat Ajax nog voor het einde van het seizoen een nieuwe hoofdtrainer presenteert.

“We willen onze Europese ambities overeind houden,” zei Van der Sar. “Dan moet je op tijd duidelijkheid scheppen hoe we het volgend seizoen gaan doen. Ook spelers moeten weten waar ze aan toe zijn.”

Schreuder zelf wilde de overstap donderdag na de gewonnen wedstrijd van zijn club Club Brugge tegen titelconcurrent Union Sint-Gillis ook niet bevestigen. “Ik heb hier geen antwoord op, ik houd me volledig met Club Brugge bezig,” aldus Schreuder. “Die geruchten, daar kan ik niks mee. Wat er in de toekomst gebeurt, dat weten we niet. Dat Ajax kampioen is? Ik heb het gehoord. Leuk voor ze.”

Afkoopsom

Schreuder was in het verleden al assistent-trainer bij Ajax onder Ten Hag. De Amsterdammers moeten een gelimiteerde transfersom van 1,5 miljoen euro betalen voor Schreuder die dat bedrag in zijn contract liet opnemen voor als een geïnteresseerde club zich zou melden.