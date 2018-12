Ajax zit PSV op de hielen na winst Feyenoord

PSV is zijn ongeslagen status in de eredivisie kwijt. Na dertien zeges op rij ging de ploeg van trainer Mark van Bommel in De Kuip onderuit tegen Feyenoord: 2-1.



De ploeg van Giovanni van Bronckhorst troefde de PSV'ers in de openingsfase keer op keer af. Van Bronckhorst zag vanaf de kant eindelijk het Feyenoord dat hij wil zien.



Zijn ploeg wisselt sterke fases veel te vaak af met periodes waarin het slap en zonder overtuiging speelt, maar toonde tegen PSV wel gif en passie.



Slechte inzet

Van Bommel was niet te spreken over de manier waarop zijn ploeg tegen Feyenoord ten onder ging: 2-1. "We hebben niet verloren op basis van voetbal, maar op basis van inzet. Dingen die we vooraf hadden afgesproken, kwamen we niet na.''



Na rust lag het initiatief bij de Eindhovenaren. Van Bommel: "Na de 2-0 zijn we niet meer in de problemen gekomen. We hadden eigenlijk gelijk moeten maken. Doe je dat, dan kun je hier nog winnen ook.''