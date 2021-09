Ajax zit op rozen in de Champions League (al is een waarschuwing op zijn plaats)

Steven Berghuis of Ajax scoort de 1-0. Beeld ANP

Erik ten Hag heeft veel te kiezen dit seizoen bij Ajax. Of de trainer daar goed in is, luidde de vraag aan de trainer daags voor de wedstrijd tegen Besiktas. “Daar ben ik vrij goed in ja.”

Davy Klaassen of Berghuis? Dat was misschien wel de belangrijkste en moeilijkste knoop die Ten Hag moest doorhakken. Hij koos voor die laatste. De trainer hield vast aan dezelfde elf die zaterdagavond met 3-0 wonnen van FC Groningen. Die keus pakte geweldig uit. De van Feyenoord overgekomen aanvallende middenvelder maakte na ruim een half uur 1-0 en kort voor rust legde hij de bal panklaar neer bij de eerste paal voor Sébastien Haller (2-0). Voor de Frans-Ivoriaanse spits was het al zijn vijfde doelpunt dit toernooi.

Ajax moet geen onetrickpony zijn, vertelde Dusan Tadic in de aanloop naar de tweede groepswedstrijd in de Champions League. In het eerste duel was Haller de afmaker (vier keer) en rechtsbuiten Antony de smaakmaker. Zijn roem was hem vooruitgesneld, want de Braziliaan kreeg een dubbele dekking van de Turken. Moeiteloos nam linksbuiten Tadic de offensieve hoofdrol dinsdagavond over. De Serviër bestookte de defensie van Besiktas voortdurend met slimme passjes en ragfijne voorzetten.

Aanvallende wapens

Haller verzuimde de twee mooiste voorzetten van de aanvoerder te verzilveren; beide kopballen op vijf meter van het doel werden gekeerd door keeper Ersin Destanoglu. Tadic zelf had een geweldige eerste helft kunnen bekronen met een treffer, maar op aangeven van Haller maaide hij half over de bal heen.

Ajax beschikt over veel aanvallende wapens. Het was Besiktas al snel te gortig. Spits Michy Batshuayi raakte na tien minuten met een bekeken schot nog wel de binnenkant van de paal, maar de door blessures geplaagde opponent uit Istanboel kon aanvallend verder nauwelijks een vuist maken. Dat kwam ook door de druk die Ajax voortdurend op de bal hield zodra Besiktas die in bezit had.

Het is een kwaliteit van Klaassen, die snelle omschakeling na balverlies, maar Berghuis is een vlotte leerling. Ten Hag: “Dat is heel belangrijk voor onze manier van spelen, vooral op de 10-positie. Maar Steven Berghuis heeft mij de laatste weken positief verrast. Hij wordt steeds beter in die defensieve arbeid.”

Frivoliteiten

Klaassen kwam in de 70ste minuut alsnog in het veld, als vervanger van Berghuis. Die wissel vond plaats in een fase waarin Ajax zich een beetje te buiten ging aan frivoliteiten. Besiktas verscheen zowaar twee keer gevaarlijk voor het doel van Remko Pasveer. Met Klaassen mocht ook David Neres zich twintig minuten uitleven. Hij loste zijn landgenoot Antony af. Neres was dicht bij de 3-0, maar zijn zwabberschot werd door Destanoglu met kunst- en vliegwerk over zijn doel gewerkt.

Het hoge niveau van de eerste helft haalde Ajax na rust niet meer, maar de overwinning kwam nooit in gevaar. Ajax lijkt na twee duels op rozen te zitten in Groep C. Een waarschuwing is echter op zijn plaats: twee jaar geleden begonnen de Amsterdammers ook met twee zeges in de poule (3-0 tegen Lille en Valencia) en ging het alsnog mis in de resterende vier duels.

