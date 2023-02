‘Ajax zit gevangen in zijn eigen web’

“Ajax zit een beetje gevangen in zijn eigen web,” constateert Paroolverslaggever Dick Sintenie, aan tafel bij presentator Menno Pot. “Ze willen een bepaald soort Ajaxvoetbal spelen, maar daar hebben ze eigenlijk niet de spelers voor. Dat laat trouwens onverlet dat Ajax beter kan dan ze gisteravond lieten zien.”

Eigenlijk kwamen maar twee Ajacieden écht uit de verf: verdediger Calvin Bassey (die de snelle aanvallers van Union intoomde) en keeper Gerónimo Rulli, die Ajax met enkele reddingen op de been hield. Aan de Branietafel worden hun prestaties besproken, maar wordt ook ingezoomd op Ajacieden die onder de maat bleven tegen de taaie Duitsers: Kenneth Taylor, Mohammed Kudus, Dusan Tadic, Steven Berghuis.

Is er nog hoop voor Ajax, volgende week in Berlijn? ‘Showtime’-hoofdredacteur Bart Veenstra denkt van wel. “Het had slechter af kunnen lopen. Ajax is nog in leven. Maar dat het in Berlijn beter zal moeten, staat vast.”

Maandag, na Ajax - Sparta, is er weer een Branie.

Luister onze Ajaxpodcast Branie: