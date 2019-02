Ajax ziet PSV één punt uitlopen

Daarmee is de achterstand van Ajax op koploper PSV opgelopen van vijf naar zes punten.



Bij een overwinning van PSV was het verschil met Ajax opgelopen naar acht punten en zou het voor Ajax moeilijk zijn om zich terug te knokken in de strijd om het kampioenschap. Zes punten is nog te overzien, Ajax ontvangt PSV 31 maart in de Johan Cruijff Arena.



De Jong

PSV keek in de rust tegen een 2-0 achterstand aan door doelpunten van Sander van de Streek en Gyrano Kerk. FC Utrecht speelde sterk en stond compact, PSV creëerde weinig kansen.



In de tweede helft nam de druk van PSV op de Utrechtdefensie toe. Luuk de Jong scoorde de 2-1 en kort voor tijd ook de 2-2. Utrecht dacht in de absolute slotfase nog recht op een strafschop te hebben, maar die kreeg het niet.