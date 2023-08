Ajax ziet beoogde opvolger Dusan Tadic in Ligue 2 rondlopen en zet vijf spelers in de etalage

Ajax zet in de laatste dagen voor de transferdeadline nog vol in op de komst van Georges Mikautadze. Directeur Sven Mislintat is met het Franse Metz in onderhandeling over de aanvaller. Daarnaast komt een handvol spelers nog in aanmerking voor een (tijdelijk) vertrek.

Na het aantrekken van spelers die vorig jaar nog actief waren op het tweede niveau in Duitsland (Jakov Medic) en Engeland (Chuba Akpom), hoopt Ajax zich in de laatste dagen van de transferperiode nog te versterken met Georges Mikautadze.

De Georgische aanvaller werd vorig seizoen met 23 doelpunten topscorer van de Ligue 2 in Frankrijk. Mislintat ziet in hem een multifunctionele speler die op alle posities voorin uit de voeten kan en daarmee de opvolger van Dusan Tadic moet worden.

Het slagen van de transfer zal aan Mikautadze zelf niet liggen. Ajax voerde met de 22-jarige goalgetter en diens zaakwaarnemer al positieve gesprekken. Ingewikkelder zijn de onderhandelingen met de club die hij vorig seizoen aan promotie hielp.

Mislintat hoopt op een spoedige doorbraak met Metz om Mikautadze voor de deadline nog los te weken en trainer Maurice Steijn van een extra optie te voorzien na de verkoop van Mohammed Kudus aan West Ham United afgelopen weekeinde.

Hopen op meer versterking

De coach liet na de hattrick van de voor 46 miljoen verkochte Ghanees in de eerste ontmoeting tegen Loedogorets in Bulgarije weten nog een externe vervanger voor hem te verwachten. Dat niet alleen, want Steijn hoopte stiekem op nóg meer versterking. “Ik vind één of twee posities nog wat dun bezet. Op het middenveld moet niet te veel gebeuren. Hetzelfde geldt eigenlijk achterin.”

Numeriek heeft Ajax in de defensie momenteel tien opties. Centrumverdediger Ahmetcan Kaplan is echter nog maanden uit de roulatie, terwijl de kans groot is dat de club nog tijdelijk afscheid neemt van meerdere backs. Ajax heeft al een akkoord met FC Porto over de verhuur van Jorge Sánchez.

Daarnaast beschikt Steijn na het aantrekken van Gaston Avila over drie linksbacks. Voor zowel Owen Wijndal als Anass Salah-Eddine bestaat sluimerende interesse. Eerstgenoemde kreeg in Bulgarije weer de kans en vulde het naar tevredenheid van de eerder kritische Steijn in. Omdat Ajax nog steeds hoopt Wijndal op het niveau van zijn tijd bij AZ te krijgen, is een (tijdelijk) vertrek van Salah-Eddine aannemelijker.

Zo komen meer spelers in aanmerking voor een afscheid. Of Francisco Conceição en Christian Rasmussen hun geluk elders mogen beproeven, hangt ook af van de eventuele komst van Mikautadze. De Portugees kan bij FC Porto herenigd worden met zijn vader en trainer Sergio Conceiçao. Kian Fitz-Jim mag, als hij zijn contract verlengt, sowieso verhuurd worden. Ook met beloften Tristan Gooijer en Gabriel Misehouy is Ajax in gesprek om hun in 2024 aflopende contract open te breken en te verlengen.

Last but not least is er Davy Klaassen (30), van wie een afscheid nog altijd niet is uitgesloten. Het clubicoon is momenteel niet de eerste keus als schaduwspits. Wil Klaassen nog een buitenlands avontuur aangaan, hetgeen Olympique Lyon best ziet zitten, dan zal Ajax hem niets in de weg leggen. Tot op heden heeft hij echter geen vertrekwens kenbaar gemaakt bij de clubleiding.

Geen Almada

En de inkomende kant? Gaat Ajax, naar de wens van Steijn, nog drie spelers halen dan? En is de Argentijnse middenvelder Thiago Almada er daar één van? Nee, hoewel Ajax wel bij Almada’s club Atlanta United heeft geïnformeerd naar zijn prijs, maar daar is het ook bij gebleven.

De kans op meerdere versterkingen is niet groot, al sluit de club, naast de jacht op Georgisch international Mikautadze, het binnenhalen van een buitenkansje voor het middenveld of de verdediging ook weer niet helemaal uit.

