Ajax ziet bekerfinale niet als tussendoortje

"Zondag strijden we tegen Willem II om de KNVB-beker," doelde Matthijs de Ligt even na de zege (1-0) in Londen op de eindstrijd in De Kuip. "We willen daar onze eerste prijs van dit seizoen pakken."



Winnen was de laatste jaren niet gewoon voor de rijkste club van Nederland. Al bijna een lustrum lang wacht Ajax vergeefs op een prijs. ,,Het is dus niet zo dat we die beker als een tussendoortje zien," benadrukte de jongste aanvoerder ooit in een halve finale van de Champions League. "Ik kan niet voor iedereen spreken. Maar ik vind het heerlijk om zondag weer te spelen. Zo blijf ik lekker in het ritme."



Ten Hag

Trainer Erik ten Hag houdt zijn plannen voor de eindstrijd van de KNVB-beker voorlopig voor zichzelf. Hij benut donderdagmiddag de terugreis richting Schiphol om zich voor te bereiden op de finale in het stadion van Feyenoord. Na een Europese wedstrijd klapt hij vaak in het vliegtuig zijn laptop open om beelden van de eerstkomende tegenstander te bekijken.



"De eerste berichten zijn dat we ongeschonden uit het duel met de Spurs zijn gekomen," zei hij. "Ik moet na zo'n inspanning rust inbouwen maar kan mijn spelers nu geen twee dagen vrij geven. Ik heb wel iets in mijn hoofd, maar er zal een team staan dat die finale tegen Willem II kan winnen."



Godenzonen

Niets menselijks is de voetballers van Ajax vreemd, ook niet nu ze voor de eigen fans weer even als Godenzonen door het leven gaan. Niemand wil komende woensdag de return tegen de Spurs om een plek in de finale van de Champions League missen. Zo'n kans krijgen ze misschien wel nooit meer. Dan kan het zondag tegen Willem II verleidelijk zijn om af en toe wat rustiger een duel in te gaan en het lichaam te sparen. Ten Hag wacht een nieuwe uitdaging als manager en wil dat koste wat kost voorkomen.



De trainer van Ajax geeft zijn spelers altijd 24 uur de tijd om te genieten of enorm te balen van een wedstrijd. Daarna moet de knop om en de focus op de volgende klus. Joël Veltman veroverde al drie landstitels met zijn Amsterdamse club maar de KNVB-beker mocht hij nog nooit optillen. "Ik kijk dus zeker uit naar de finale tegen Willem II," zei de verdediger die onlangs terugkeerde na een zware blessure. "Voor mij voelt nu alles als een bonus. Precies een jaar geleden werd ik geopereerd aan mijn knie en nu win ik een uitwedstrijd in de halve finale van de Champions League. Dat is echt heel bijzonder toch?"