Ajax ziet af van staatssteun vanwege miljoenentransfers

Sergiño Dest (links) in actie bij FC Barcelona. Beeld REUTERS

Zonder staatssteun staat het de club vrij om bonussen uit te keren aan de directie over het boekjaar 2019-2020, maar daar zien de directieleden zelf vanaf. Eerder al brachten spelers en directieleden van de club een loonoffer. Er was met terugwerkende kracht veel kritiek op de bonussen die de directieleden in augustus 2019 wél uitgekeerd hebben gekregen. “Maar dat was ruim vóór de uitbraak van de coronacrisis en de aanvraag van de NOW-regeling,” zei Susan Lenderink, financieel directeur van Ajax, vrijdagmiddag tijdens de online aandeelhoudersvergadering.

Lenderink gaf aan dat Ajax financieel een heel zwaar jaar tegemoet gaat. Een operationeel tekort en een verlies over het huidige boekjaar dreigen. De club zal opnieuw van de uitkering van bonussen afzien als er gebruik moet worden gemaakt van NOW3-regeling.

Overleven

Technisch directeur Marc Overmars ging tijdens de vergadering dieper in op de gevolgen van de coronacrisis. “95 procent van de clubs is bezig met overleven. Wij hebben het geluk gehad dat een aantal clubs dat tot die 5 procent behoort bij ons is terechtgekomen om spelers over te nemen. Zelfs de besprekingen met grootmacht Bayern München, dat net als Barcelona interesse had in Sergiño Dest, verliepen moeizaam. Groot of klein, we hebben allemaal hetzelfde probleem.”

Trainer Erik ten Hag had Dest liever gehouden. Maar Overmars stelt: “Elke transfer heeft zijn eigen verhaal. We hebben Noussair Mazraoui ook op de positie van Dest – en Mazraoui moet spelen. Bovendien hadden we vanwege de financiële consequenties van de coronapandemie nog wat gaten dicht te fietsen. We hebben wat sneller meegewerkt aan een transfer van Dest dan gebruikelijk.”

Jong Ajax

Tijdens de vergadering kwam ook Jong Ajax aan bod. Overmars is blij met de ontwikkeling van de eigen jeugd, maar hij gaf toe dat er soms een spanningsveld is tussen presteren en het laten doorbreken van de talenten. “Ten Hag zegt altijd dat jonge spelers hun kansen zelf moeten verdienen, maar wij moeten de voorwaarden creëren om die kansen te bieden.”

Overmars herhaalde nog maar eens dat Jong Ajax daarin een belangrijke rol speelt. “Talenten sputteren soms tegen. Zij denken dat ze meteen klaar zijn voor Ajax 1. Maar laat nou eerst maar eens zien dat je de beste bent bij Jong Ajax. Elke week. Die dertig of veertig duels in de eerste divisie hebben de meeste jonge spelers gewoon nodig, een enkele uitzondering daargelaten.”

Over de ontwikkeling van Danilo – hij wordt verhuurd aan FC Twente – is Overmars tevreden. “We zagen nog geen rol voor hem in Ajax 1. En hij is te goed voor Jong Ajax. We konden hem verhuren aan een goede club met Ron Jans als een goede trainer. Danilo scoort veel, doet het goed en dat is nodig voor zijn persoonlijke ontwikkeling. En voor ons stijgt hij in waarde.”

Tijdens de vergadering werd NOC*NSF-bestuurslid en pensioenexpert Annette Mosman benoemd tot lid van de raad van commissarissen (rvc). Zij volgt Leo van Wijk op. President-commissaris Leen Meijaard dankte Van Wijk voor zijn inzet als lid en voorzitter van de rvc in de afgelopen acht jaar. “Je bent mede verantwoordelijk voor het succes van Ajax in de afgelopen seizoenen. Je hebt de rust bewaard in de rvc tijdens en na een woelige periode.” Ernst Ligthart werd herbenoemd in de rvc.