Ajax zelfs op halve kracht veel te sterk voor FC Emmen

Ajax trof met Emmen een ideale tegenstander in de aanloop naar het uitduel van dinsdag met Liverpool in de Champions League. De formatie uit Drenthe slaagde er nauwelijks in van eigen helft af te komen. Emmen onthield zich van grove overtredingen en hoe gegroepeerd de thuisploeg ook probeerde te verdedigen, al voor rust was het duel van alle spanning ontdaan (0-3).

Ten Hag kreeg alle ruimte om enkele spelers rust te geven, met nog een druk programma tot aan de winterstop in aantocht. Ajax startte al zonder Daley Blind (niet wedstrijdfit), Nicolás Tagliafico en David Neres. Dusan Tadic en Lassina Traoré maakten in de rust plaats voor Quincy Promes en Klaas-Jan Huntelaar. Na een klein uur mocht de van een blessure herstelde Antony naar de kant voor Neres. Even later maakte Noussair Mazraoui plaats voor Devyne Rensch, onlangs verkozen tot grootste talent uit de jeugdopleiding van Ajax.

Ten Hag speelde richting het duel met Emmen even met de gedachten om Davy Klaassen een vrije dag te gunnen. De middenvelder had afgelopen week lichte spierklachten, maar wilde toch graag in actie te komen. Uitgerekend Klaassen was er verantwoordelijk voor dat de thuisploeg al voor rust een verloren wedstrijd speelde.

Freewheelen

Klaassen opende in de 20ste minuut de score en gaf in de 29ste minuut ook de assist bij de fraaie 0-2 van Zakaria Labyad. Klaassen vierde zijn 38e competitietreffer voor Ajax. Maar liefst zeventien keer was hij verantwoordelijk voor de belangrijke openingstreffer. Even voor rust tekende Traoré ook nog voor de 0-3, op aangeven van Antony.

De invallers Jurgen Ekkelenkamp en Promes lieten de score in de tweede helft verder oplopen. Zo blijft Ajax door de eredivisie freewheelen, ook omdat alle topduels voor na de winterstop zijn gepland. De koploper beleeft de beste competitiestart sinds het seizoen 2006-2007, toen het na tien duels ook op 27 punten stond. Emmen wacht nog steeds op de eerste zege van dit seizoen.

