Ajax-Young Boys: een avond voor creatieve linkspoten

Linkspoot Antony, hier in actie tegen Lille. Beeld ANP

Het zou zomaar kunnen dat de volledige voorhoede van Ajax donderdagavond uit linkspoten bestaat: met spits Dusan Tadic en de Brazilianen Antony en David Neres op de vleugels. Aanvallers die volgens trainer Gerardo Seoane van Young Boys beslissend kunnen zijn: snel, technisch en onberekenbaar. “En creatief, want dat zijn bijna alle linksbenige voetballers.”

Met aanvallende middenvelder Davy Klaassen (rechtsbenig) erbij heeft Ajax vier spelers die voorin het verschil kunnen maken. Seoane heeft de komende opponent in de achtste finales van de Europa League grondig bestudeerd. Hij ziet duidelijke verschillen met de vorige tegenstander van Young Boys in het toernooi: Bayer Leverkusen van Peter Bosz. “Leverkusen is krachtiger, sterk in de duels, en probeert snel toe te slaan in de counter. Ajax wil vooral het spel maken, ze beheersen het positiespel van achteruit. Maar wij komen niet alleen om snel te counteren, wij willen de bal ook af en toe bij ons houden en het tempo bepalen.”

Kaarten tegen de borst

Of Seoane daarvoor zijn eigen ‘creatieve linkspoot’ opstelt, is maar zeer de vraag. Oud-Ajacied Miralem Sulejmani is weliswaar fit en klaar om te spelen volgens zijn coach, maar hij gaf niets van zijn opstelling prijs. “Ik houd mijn kaarten tegen de borst. Sulejmani heeft zich de laatste weken gepresenteerd. Hij kan spelen, in de basis of als invaller.”

Het is lang geleden dat Sulejmani (32) in de Johan Cruijff Arena voetbalde. Een jaar of acht. Na twee vreugdeloze seizoenen bij Benfica is hij nu alweer zes jaar speler van Young Boys, de koploper van Zwitserland. Zijn grote belofte heeft hij nooit waargemaakt. Sulejmani had wel het talent, maar niet de geestkracht en de leefstijl om de top te halen. Voor Ajax was hij lang de recordaankoop (bijna 18 miljoen euro), maar hij kwam onder de trainers Marco van Basten, Martin Jol en Frank de Boer nooit tot bloei. In elk geval nooit voor langere tijd. John van ’t Schip, assistent van Van Basten, vond Sulejmani moeilijk te doorgronden. “Hij trainde soms een week fantastisch. Dat je dacht: hij is er doorheen. Maar dan liep hij zondags weer met een zak aardappelen op zijn rug.”

De belangrijkste linksbenige speler aan Ajaxzijde ontbreekt donderdagavond overigens tegen Young Boys: Daley Blind. De man bij wie zo’n beetje elke aanvalsopbouw begint, kampt met knieklachten. Lisandro Martínez staat centraal in de defensie. Dat deed hij zondag tegen FC Groningen ook al, toen met Edson Álvarez aan zijn zijde. De verwachting is echter dat de Mexicaan terugkeert naar het middenveld. Jurriën Timber speelt dan in het hart van de verdediging en Devyne Rensch is rechtsback, als vervanger van de geblesseerde Noussair Mazraoui.

Dynamische speelwijze

Trainer Erik ten Hag stak gistermiddag tijdens de persconferentie de loftrompet over zijn twee jongste verdedigers: Timber (19) en Rensch (18). “Het komt niet vaak voor dat voetballers op alle vier de posities achterin kunnen spelen. Zij kunnen dat beiden, dat is uniek. In onze dynamische speelwijze komt die veelzijdigheid goed tot zijn recht. Die twee jongens hebben veel potentie en dat laten ze keer op keer zien.”

Voorin zal Tadic dus de centrumspits zijn, want Sébastien Haller is niet ingeschreven voor de Europa League. Zijn absentie verzwakt Ajax, meent Ten Hag. “Ik merk aan mijn spelers dat ze het prettig vinden om een spits als Haller in de ploeg te hebben, maar dat wil niet zeggen dat we zonder hem niet kunnen winnen. Dat hebben we vaker gedaan.”

Met Tadic in de spits komt er plek vrij op de linkervleugel. Behalve de linkspoten Antony en Neres kan ook de rechtsbenige Oussama Idrissi, gehuurd van Sevilla, die rol vervullen. Ten Hag: “Idrissi is er klaar voor als de ploeg hem nodig heeft en dat moment komt dichterbij.”