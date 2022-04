Ajax’ worsteling met transfervrije talenten: gratis de deur uit, voor de hoofdprijs weer terug

Brian Brobbey tijdens de wedstrijd tegen Benfica. De huurling heeft al geroepen dat hij definitief bij Ajax wil terugkeren. Beeld Getty Images

Steven Bergwijn leverde afgelopen week de meest in het oog springende prestatie. Met drie goals in twee interlands tegen Denemarken en Duitsland stelde de aanvaller zich nadrukkelijk kandidaat voor een basisplek in het Oranje van bondscoach Louis van Gaal.

Diezelfde Bergwijn zit bij zijn club Tottenham Hotspur vrijwel altijd op de reservebank. Ajax trachtte hem in januari uit zijn lijden te verlossen, maar het prijskaartje (30 miljoen euro, nog los van salaris voor de speler en de afschrijvingen) was voor Ajax onverantwoord hoog. Volkomen terecht ging financieel directeur Susan Lenderink op de rem staan.

Jong Oranje

Het verhaal van Bergwijn is bekend: als C-junior werd hij weggestuurd bij Ajax. Hij vervolgde zijn weg naar de top bij PSV. Dat deed ook de speler voor wie hij dinsdag tegen Duitsland in het veld kwam: Donyell Malen. Malen koos op 16-jarige leeftijd zelf voor een buitenlands avontuur bij Arsenal. In Londen stagneerde zijn ontwikkeling. Pas na enkele seizoenen in Jong PSV kwam zijn carrière van de grond.

Op diezelfde avond, ongeveer 150 kilometer oostwaarts van Amsterdam, in stadion De Adelaarshorst van Go Ahead Eagles, liet een andere spits uit de Ajaxopleiding zich gelden. Brian Brobbey kwam na rust de gelederen van Jong Oranje versterken en met zijn energieke en fysieke spel had de defensie van Zwitserland het zichtbaar moeilijk. Het leidde tot een 2-0 zege.

Financieel onafhankelijk

Ook Brobbey, die al in de F-jes voor Ajax ging spelen, verliet de club bijna een jaar geleden transfervrij. Zijn overstap naar het Duitse RB Leipzig maakte hem voor de rest van zijn leven financieel onafhankelijk, maar sportief bleek de overgang voor hem rampzalig. Na een half jaar keerde hij met hangende pootjes terug naar Ajax, als huurling tot het eind van dit seizoen. Maar Brobbey heeft al geroepen dat hij definitief wil terugkeren.

En Ajax zal zich de komende maanden bovenmatig inspannen om Bergwijn en Brobbey te halen. Maar er zijn meer spelers die daarvoor in aanmerking komen, óók uit Jong Oranje: Quinten Timber, het tweelingbroertje van Jurriën die aan het begin van dit seizoen overstapte naar FC Utrecht. Het gemak waarmee hij zich technisch en fysiek staande houdt in zijn eerste jaar in de eredivisie, tekent zijn talent. En hij is een middenvelder die past bij Ajax: makkelijk wegdraaiend bij tegenstanders, een goed inzicht en altijd de oplossing naar voren zoekend.

Ook linksback Mitchell Bakker past in het profiel dat de huidige technische leiding – Erik ten Hag, Gerry Hamstra, Edwin van der Sar, Klaas-Jan Huntelaar – per positie hanteert. Bakker vertrok in 2019 gratis naar Paris Saint-Germain en speelt inmiddels bij Bayer Leverkusen. Hij heeft een basisplek bij de Duitse subtopper. Ook hij heeft de technische en fysieke kwaliteiten om de hele linkerflank te bestrijken, zowel defensief als opbouwend/aanvallend.

Loyale spelers

Tussen al die voetballers van Jong Oranje speelde Ajaxmiddenvelder Ryan Gravenberch dinsdag een solide maar vrij anonieme wedstrijd. Hij flirt al een paar weken openlijk met Bayern München, dat hem na dit seizoen wil kopen. De miljoenen die zijn transfer naar de Duitse recordkampioen mogelijk opleveren (Ajax wil minimaal 25 miljoen euro beuren) kunnen door de club wellicht deels worden besteed aan de komst van Bergwijn en Brobbey.

Het is pijnlijk dat Ajax miljoenen nodig heeft om de spelers aan zich te binden die het heeft opgeleid, maar die de club eerder niets hebben opgeleverd. Het is dan ook vooral zaak om te investeren in de ontwikkeling van voetballers die zich inmiddels wel lang(er) aan Ajax hebben verbonden. Linksback Youri Baas verlengde zijn contract tot juni 2026, rechtsback/middenvelder Youri Regeer tot medio 2025. Kenneth Taylor staat na dit seizoen nog twee jaar onder contract en Devyne Rensch nog een jaar langer.

Bij een vertrek van Noussair Mazraoui, Gravenberch en Nicolás Tagliafico verdienen zij een serieuze kans in het eerste elftal van Ajax. Ten eerste op basis van hun talent, maar zeker ook omdat zij met het verlengen van hun verbintenis blijk hebben geven van hun vertrouwen in Ajax én hun loyaliteit naar de club hebben getoond.

Aangepast Ajax speelt tegen Groningen Ajax begint het slotstuk van het seizoen zaterdagavond met een uitwedstrijd tegen FC Groningen (16.30 uur). Trainer Erik ten Hag zal wat aanpassingen moeten doen in zijn elftal. Antony is geschorst voor de wedstrijd in stadion Euroborg, waar Ajax de laatste twee keer verloor van FC Groningen. De Braziliaan kreeg tegen Feyenoord twee keer geel (en dus rood) voor het uittrekken van zijn shirt en tijdrekken en hij moet een duel aan de kant blijven. Steven Berghuis is vermoedelijk zijn vervanger op de rechterflank. Dat betekent dat Ten Hag op het middenveld een vervanger voor Berghuis moet inzetten. Davy Klaassen, die dinsdag tegen Duitsland (1-1) sterk inviel voor het Nederlands elftal, kan op die plek spelen. Edson Álvarez was vrijdagmiddag nog niet terug uit Mexico en miste de laatste training. Als hij niet mee kan doen in Groningen, heeft Ten Hag behalve Ryan Gravenberch nog Mohammed Kudus en Kenneth Taylor tot zijn beschikking. Álvarez (Mexico) en Kudus (Ghana) hebben zich afgelopen week met hun land gekwalificeerd voor het WK in Qatar, net als keeper Andre Onana (Kameroen). De Argentijnen Lisandro Martínez en Nicolás Tagliafico waren al zeker van deelname aan het toernooi. Martínez en Jurriën Timber lieten de interlands afgelopen week aan zich voorbijgaan om te herstellen van hun spierblessures. Devyne Rensch ontbreekt tegen FC Groningen vanwege een hamstringkwetsuur. Er zijn nog zeven duels te spelen in de eredivisie. Ajax heeft een voorsprong van twee punten op PSV, dat zaterdagavond de uitwedstrijd tegen FC Twente speelt.

