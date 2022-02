Ajax wist voor herbenoeming Overmars al van gedrag directeur

Marc Overmars en Edwin van der Sar. Beeld Pro Shots / Stanley Gontha

Het is de afgelopen week een paar keer door het hoofd van Van der Sar geflitst om te stoppen. “Je denkt soms: waar doe je het voor? Aan de andere kant ben ik ook blij met de steun die ik voel en krijg.”

Het duurde ruim een week totdat de algemeen directeur van Ajax reageerde op het opstappen van Overmars, die zich over een langere periode te buiten ging aan seksueel grensoverschrijdend gedrag tegenover vrouwelijke medewerkers van de club. Dat Van der Sar niet naar buiten trad kwam hem op veel kritiek te staan. “Maar mijn eerste prioriteit lag bij de bij collega’s – vooral de vrouwelijke collega’s die het betrof – en de organisatie. Ik werd bedolven onder de vragen. Het was een rollercoaster. En persoonlijk deed het me ook heel veel.”

Uitkomst onderzoek

Van der Sar was zelf halverwege vorige week op de hoogte van het laakbare gedrag van Overmars. Dat gebeurde nadat hij op 25 januari een mail naar alle werknemers van Ajax had verstuurd. Daarin wees hij iedereen op de aanwezigheid van de vertrouwenspersonen met wie ze klachten over de veiligheid op de werkvloer kunnen bespreken. De algemeen directeur stelde vervolgens de raad van commissarissen op de hoogte van de geluiden die hem bereikten. Dat was kort voor de vergadering, op 28 januari, waarin de contractverlenging van Overmars werd bekrachtigd. Van der Sar: “Het waren toen niet meer dan geluiden. Er moest een onderzoek worden gedaan. De juiste stappen moesten worden gezet, en daarvoor hebben we een extern bureau ingeschakeld.”

De uitkomst van dat onderzoek heeft Van der Sar veel gedaan. “Je wilt een open en transparante organisatie zijn, waarin iedereen zich veilig voelt en goed kan werken. Ik probeer de club te leiden op een manier die dicht bij mijn persoonlijkheid staat. Er zijn de afgelopen tijd ook veel vrouwen die bij Ajax werken naar me toegekomen. Vrouwen die het fantastisch vinden om bij deze club te werken, en die zich goed, gewaardeerd en veilig voelen in deze omgeving. En daar ben ik blij mee, want dat is wat ik wil.”

‘Stalkingachtig’

Van het gedrag van Overmars zegt Van der Sar niets te hebben geweten. Overmars heeft zich schuldig gemaakt aan ‘stalkingachtig’ gedrag tegenover vrouwelijke medewerkers van de club en hij stuurde hen dickpics, foto’s van zijn geslachtsdeel. Van der Sar: “Ik ken Marc heel goed, we gaan ver terug. Ik moest de gesprekken met hem aangaan. Dat was zwaar, maar je zult begrijpen dat ik de inhoud van die gesprekken voor me hou.”

Volgens Van der Sar moet Ajax werken aan een gezonder en veiliger werkklimaat. “Een open organisatie, waarin managers, de personeelsafdeling en vertrouwenspersonen voor iedereen goed bereikbaar zijn. We hebben woensdag een online bijeenkomst gehad met het personeel. Daarin heb ik ook zo open mogelijk willen zijn. Het is jammer dat er flarden van die bijeenkomst naar buiten zijn gekomen waarin een ander beeld is geschetst. Ik zit hier nu een kleine tien jaar. Dit soort situaties haal je niet uit boeken. Waar doe je goed aan, en welke stappen moet je daarvoor ondernemen? Ik verplaats me in de vrouwelijke collega’s die niet hebben durven zeggen wat ze wilden zeggen, die niet naar voren durfden te stappen. Ik ben daar teleurgesteld en verdrietig over. Dat moet grondig en goed worden geanalyseerd.”

